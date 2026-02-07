眼瞼下垂沒精神 撐開新人生

醫師呂明川表示，眼瞼下垂可透過手術有效改善。（彰化醫院提供）

記者吳東興∕彰化報導

30歲林姓男子深受眼瞼下垂之苦，總要用力抬眉、仰頭看人，還被外人誤解為「沒精神」、「意志消沉」，逐漸變得自卑退縮。接受「提眼瞼肌」矯正手術，不只撐開他的眼皮，也重新撐開他的人生。

林男自幼便有眼瞼下垂的困擾，部分黑眼珠會被上眼皮遮住，為了看清楚事物，多年來必須用力抬眉或仰頭，導致眼部極易疲勞、視線模糊。家人敘述，他變得不敢與人對視、缺乏自信，甚至在工作與社交上選擇退縮，幾乎沒有社交生活。

廣告 廣告

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川指出，林男為功能性眼瞼下垂，可以進行「提眼瞼肌」矯正手術，加強「睜開眼睛」的肌肉力量。以簡單的比喻來說，眼睛是窗戶、眼皮是窗簾，「提眼瞼肌」是拉繩，以手術將拉繩栓緊，讓窗簾不掉下來。

林男在受手術後，回診時眼神明亮，神情也變得開朗。最大的轉變在於心態，開始主動提起將規劃自己的社交與職場生活。

呂明川表示，眼瞼下垂在臨床上並非單純美容問題，長期眼瞼下垂會導致視野受限，影響生活安全與開車視線；因過度使用眉部與額部肌肉，易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題；也會造成心理衝擊，嚴重影響自我形象、自信心及社交能力。

呂明川強調，「有些人被困住的不只是眼皮，而是整段人生」。許多患者從小忍受不便，卻不知這可以透過手術有效改善，也往往能帶動病患心理狀態的正面翻轉，找回自信。

呂明川呼籲，若民眾發現自己或家人有慣性抬眉、仰頭看人，或長期看起來疲累，應尋求專業評估，別讓「垂下的眼皮」阻礙了人生視線。