眼神給不出去了！靈動女師周媛遭立案調查 當局批引發社會不良影響

在大陸自封「性商教母」的網紅周媛，過去講「靈動」、「眼神給出去」的影片近期被翻出成為最夯話題，豈料，周媛傳出遭立案調查，涉嫌違反廣告法，更被當局批引發社會不良影響。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

在大陸自封「性商第一人」、「性商教母」的網紅周媛，過去講「靈動」、「眼神給出去」的影片近期被翻出成為最夯話題；豈料，傳出周媛因販售高價「性商課程」教導女性如何吸引男性，被政府相關單位立案調查，稱她的行為涉嫌違反《廣告法》，更痛批她引發社會不良影響，所有活動全被勒令停止。

根據陸媒《新黃河》報導，湖南省長沙市雨花區市場監督管理局今（30）日指出，已聯合公安、網信及文化等部門成立專案工作小組，正式對網紅周媛及其旗下公司立案調查。官方強調，周媛的行為涉嫌違反《廣告法》並違背社會公序良俗，目前已勒令其停止一切線上與線下的社會活動。

這起風波源於周媛創辦的「黑白顛性商學院」，該學院主打魅力女性修煉課程，收費金額從人民幣999元至8萬8000元（約新台幣4587元至40萬4000元）不等。課程內容宣稱能教導女性透過眼神、肢體語言等技巧精準吸引男性，並藉此獲取利益，像是周媛就曾在影片中教學，經典關鍵字有「眼神給出去」、「身體呈現X型」、「靈動」等。

消息傳出後，大批網友質疑該課程將女性物化，淪為討好男性的工具，其核心價值觀存在嚴重偏差，更有誘導不良社會風氣之嫌，導致其社交帳號隨後遭到平台封殺。

儘管周媛線上帳號被封禁，仍有媒體揭露「黑白顛性商學院」試圖規避監管；該公司員工日前對外表示，線上課程系統正進行「內容調整」，但線下活動仍照常舉行，試圖在風頭浪尖上繼續經營。

據天眼查資料顯示，周媛擔任法人的「湖南黑白顛生物科技有限公司」成立於2021年，總部設於長沙市雨花區。當地官方對此高度重視，表示早在輿情爆發初期就已密切監控，並認定其宣傳與營運模式明顯違反社會良善風俗。

雨花區市場監督管理局表示，目前專案小組正針對該公司是否違反《廣告法》及其他相關法律進行全面調查；同時相關部門重申，後續將視調查結果對主體公司進行查處，嚴厲打擊以培訓為名、行違背道德之實的商業行為，絕不容許歪風邪氣蔓延。

