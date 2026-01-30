眼神給不出去、沒辦法靈動了！性商教母周媛被立案調查 多部門聯手圍剿下令停業

自稱「中國性商第一人」的周媛，其社群帳號日前已遭全面封禁。（翻攝自微博）

「一個眼神給出去、靈不靈動？」自稱「中國性商第一人」的中國網紅周媛，近日因開辦「魅力女性修煉班」引發社會譁然。這位教母級網紅主打傳授女性如何利用「眼神、肢體語言」極致吸引男性，並根據內容深度收取人民幣999元至 88,000元（約新台幣4,500元至39萬元）不等的驚人學費。由於課程內容被質疑將女性「物化」為討好男性的工具，嚴重挑戰公眾道德底線，其社群帳號日前已遭全面封禁。

線上封號線下照開？工作人員偷曝：避風頭調整中

周媛在網路上授課的影片瘋傳，其中經典台詞「一個眼神給出去」「成一個X型」「靈動」等，引來許多網友搞笑模仿。然而，因周媛在網上教授「女性吸引男性」的課程，社群帳號全面遭封禁，不過根據中國媒體《新黃河》報導，即便社群平台帳號被消失，周媛旗下的「黑白顛性商學院」仍試圖低調求生。

廣告 廣告

據媒體暗訪，該學院工作人員對外宣稱線上系統僅是「修復中」，甚至私下透露因近期「風頭太大」正在調整內容，但線下的實體課程與活動依然照常運作，大玩躲貓貓遊戲。這種「換湯不換藥」的作法，也徹底惹毛了地方政府。

多部門成立「專案小組」偵辦 官方批：有違社會良好風尚

根據最新消息指出，湖南長沙當局已不再冷眼旁觀。當地市監局聯手公安、網信、文化等部門正式成立「工作專班」（專案小組），對「黑白顛周媛」進行立案調查。

官方指出，其行為極可能違反《廣告法》並「有違社會良好風尚」，目前已下達最後通牒，勒令其立即停止一切線上與線下的社會活動。昔日風光談論「性商」的網紅，如今只能在調查室裡討論法律。

更多鏡週刊報導

掏空8千億！越南女王「稀有柏金包」遭拍賣抵債 她曾求法官：把愛馬仕留給子孫

川普祭能源版「連坐法」！誰供古巴石油就課誰關稅 墨國挫咧等：憂被波及

黃士修嘲諷陳菊因病請辭「貼團購連結」 詹凌瑀痛批低劣：人格破產