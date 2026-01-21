「眼神給出去身體成X型」！46歲二寶媽成迷因主角 魔性畫面遭瘋傳

娛樂中心／綜合報導

周媛一句「眼神給出去，我的身體成X型」在網路上遭瘋傳。（圖／翻攝自微博）

近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，還因此成了迷因在台灣被瘋傳。周媛現年46歲，來自中國長沙，育有2個小孩，過去曾是一位美容院的負責人，近年則成立「黑白顛性商學院」，教導女性掌控與傳遞魅力。

周媛誇張示範靈動眼神及肢體動作。（圖／翻攝自微博）

周媛過去身為美容院負責人，長期接觸愛美顧客的她，觀察到部分女性雖然願意花錢打理外表，卻往往在步入婚姻與親密關係後，逐漸失去熱情與魅力，而她本人也面臨同樣的處境，生完二胎後和丈夫過著無性婚姻。周媛2018年成立「黑白顛性商學院」，多次前往日本等地考察取經，將國外性文化與肢體表達理念帶入課程。

廣告 廣告

如今，周媛透過課程將經驗與肢體動作傳授給學員，指出與人交談時，身體與視線必須刻意拉出不同角度，讓整體姿態呈現「X型」的感覺，相關影片曝光後，立刻在中國抖音平台引發模仿風潮，卻也掀起正反兩極評價，有網友直呼「看周媛看上癮了」、「很可愛」；也有人批評：「會想打人是正常的嗎」、「每看到她封鎖一次，長得怪異行為也詭異。」

更多三立新聞網報導

台八女星不藏了！結婚3年宣布懷孕「升格準媽媽」：真的不敢相信

慟！百萬網紅3歲兒子自家泳池昏迷 送醫搶救無效亡

周揚青新戀情曝光！高大眼鏡男「街頭搭肩摟腰」 親密畫面流出

侯彥西認愛小4歲女友！穩交3年「不婚不生」…背後原因全說了

