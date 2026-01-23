眼神給出去！中國性商教母「小三培訓班」吸金1億遭封殺

網紅周媛近期因一段教學影片在社群平台爆紅，影片中她以獨特的教學方式指導學員展現女性魅力。

在原版影片中，周媛示範眼神技巧時說道：「此刻你再叫我。」當學員呼喚她的名字後，她回應：「幹嘛，有沒有我只眼神給出去。」隨後她解釋身體姿態的重要性：「我的眼神給出去了，我的身體形成了一個X型，什麼叫X型，我的眼神往這裡，身體是往這裡形成交叉型。」

周媛強調動作越少越顯高級，並指出側面角度最美，正面會顯兇，側看則顯得可愛。這段教學內容迅速在網路流傳，引發大量網友模仿二創，甚至有網友留言調侃：「謝謝老師，老公兩年沒碰我，剛剛給他眼神後得到他的兩腳。」

根據資料顯示，周媛長期透過線上課程累積財富，課程收費從人民幣9.9元到999元不等。官方數據估算，她的學員人數超過一萬人，相關付費課程收入已累計超過2400萬人民幣，約合新台幣1億元。

其商業版圖更橫跨知識付費、情趣用品與醫美相關服務。然而，周媛的課程內容被外界批評為「小三培訓班」，涉嫌物化女性，內容遊走灰色地帶。

昨日，她的微博主帳號「黑白顛周媛」因「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」遭平台永久封禁。目前點開該帳號只顯示暫無作品，也無法關注。儘管主帳號遭封，周媛的原版教學影片仍在網路流傳，持續引發討論。此事件反映出網路內容監管與商業利益之間的複雜關係，以及社會對於女性形象塑造課程的不同看法。

