「眼神給出去」周媛突遭抖音封號 課程吸金上億網轟物化女性

【緯來新聞網】中國知名網紅周媛因其教學影片內容涉嫌傳播低俗資訊並物化女性，已於1月22日遭社群平台以違反《網絡安全法》為由，永久封禁其主抖音帳號「黑白顛周媛」。

「眼神給出去」周媛爆紅突遭封號。（圖／翻攝微博）

根據中國網信辦相關規定，網路平台有責任限制不當內容傳播，包括可能違反社會公序良俗的資訊。周媛自稱「中國性商教母」，透過網路影片傳授女性提升親密吸引力的技巧，其「我只眼神給出去」、「身體形成X字形」等語句迅速走紅，引發大量模仿潮流。部分觀眾認為其言行具有物化女性的傾向，甚至形同「情感操控教學」，引發廣泛討論與檢舉行動。



根據帳號經營數據與相關公開資料，周媛的線上課程價格從人民幣9.9元至999元不等，另有高額實體課程，據估計累積學員人數逾1萬人，總收入可能超過人民幣2400萬元。其旗下品牌「黑白顛性商學苑」也延伸至情趣用品與醫美服務等領域，形成跨足多項產業的商業版圖。



根據中國《網絡安全法》第十二條規定，網路使用不得製作、複製、發布或傳播低俗、有害、擾亂社會秩序的資訊。儘管支持者認為其教學具有市場需求，官方目前尚未對相關爭議發表進一步說明。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

梁文音選秀過來人感觸滿滿 不解「踢館賽」老梗

吿五人挨批「商業化」正面回應 「太多事不能講」鬆口：很無奈