「眼神給出去」成迷因！安心亞神還原翻拍 網讚：最漂亮版本

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

「眼神給出去！」近期網路上瘋傳一段影片，中國一位叫周媛的女老師開設有關女性魅力的課程。影片中周媛以自身示範「X型眼神與身體的交錯感」，逗趣畫面使網友們爭相模仿，成為關注焦點。

向來緊跟時事、經常拍攝熱門Reels的安心亞也不缺席，加入「眼神給出去」翻拍行列。（圖／＠xinya_an IG）

周媛在影片中說明，當有人呼喚你時，眼神可以先看向對方，但身體刻意不跟著轉動，讓視線與身體形成「X型交叉」，藉此營造靈動感。她充滿活力的示範與洗腦式金句，如「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X型」、「是不是靈動啦？」等，讓影片在社群平台瘋傳，也掀起一波翻拍熱潮。

向來緊跟時事、經常拍攝熱門Reels的安心亞也不缺席，加入翻拍行列。而她出演的電影《陽光女子合唱團》剛好在宣傳期，因此她在影片最後不忘以角色名字幽默問「阿蘭有靈動嗎？」笑翻大批網友。

不少粉絲看了後直呼：「看過原版，心亞學的超像 好美唷」、「不可能跟時事這麼快」、「最最最漂亮的版本！第一次不想滑掉，多看了好幾次」、「好靈動」、「特別去看原版 模仿功力真強 果然是大黨出來的，甚至超越原版 好喜歡」、「心亞網速也太快」。

