「眼神給出去」網紅周媛抖音平台被封 中國官媒發文痛批：宣揚陳腐性別邏輯

台北市 / 林彥廷 綜合報導

自稱「中國性商教母」的網紅周媛近期爆紅，「眼神給出去」、「身體形成X型」、「是不靈動了」等片段引起網友們爭相模仿。而周媛抖音平台實名主帳號「黑白顛周媛」及多個關聯帳號於1月22日被相繼封禁或限制功能，

近期網路中「眼神給出去」的片段吸引不少網紅、藝人模仿拍片，引發熱烈討論，而綜合中國媒體報導，周媛課程被批評內容物化女性、違背公序良俗，此外，周媛官方商城付費課程收入已超2400萬元人民幣（約新台幣1億多），背後的商業模式也引起討論。

而在22日，周媛帳號「黑白顛周媛」因發布「擦邊低俗」內容被永久封禁，關聯帳號也被禁止關注或禁止發布作品，而在封禁前其帳號已轉為私密狀態。

中國官媒《中國婦女報》22日就曾發「是『魅力女性』修煉班，還是無底線『邪修』顛覆三觀？」一文痛批周媛，今（23）日再發文痛批周媛「宣揚陳腐性別邏輯、扭曲女性價值、物化親密關係」。

中國婦女報指出，這不僅僅是一場關於流量邊界與內容尺度的爭議。那陳腐的性別邏輯、扭曲的女性價值、物化的親密關係，潛藏在「女性賦能」的精緻話術之下。眼神如何勾人、身體如何擺出X形、語氣如何嬌柔……周媛將這些內容包裝成「取悅自己」的女性賦能，實則無一不在教女性如何更好地取悅男性。所謂「性商」，骨子里仍是「女德班」那套價值邏輯。

中國婦女報表示，周媛那2400多萬元的課程營收，說到底，是由一個個被制造出來的女性焦慮和被異化的自我認知所餵養起來的。抵制「性商教母」不是反對女性追求魅力，而是拒絕被定義、被物化、被操控。他們所期待的女性教育，應是塑造完整人格、獨立思想，而非教她們如何成為更迷人的獵物。所期待的婚戀關系，源於尊重、平等與真誠，而非一方對另一方的依附與取悅。

中國婦女報說，宣揚「女德」，違背男女平等基本國策，毒害女性主體意識，破壞健康婚戀觀，貽害深遠，不容姑息。此次周媛帳號被封，是平台的必要糾偏，但封號不等於根除。唯有以制度剛性守護性別平等底線，以教育啟蒙破除陳舊觀念，以文化自覺抵制偽傳統回潮，才能真正讓女德班的幽靈徹底消散。

