眼神給出去「身體成X型」安心亞複製貼上秒變周老師

最近大家在滑短影音時，有沒有刷到一位眼神極度嫵媚、動作略顯誇張的周老師？如果你以為這只是普通的儀態教學，那你就大錯特錯了。一名在大陸網路上掀起熱潮的講師周媛，憑藉著一套所謂的財富與魅力理論，在鏡頭前示範如何用眼神電暈對方，洗腦的語錄加上充滿魔性的肢體動作，讓她瞬間從教學影片變成了網路迷因，讓這位周老師在短短幾天內紅遍大江南北。

示範眼神與身體呈現交叉美感

影片中周媛最廣為人知的教學，就是當被他人叫住時該如何優雅回應。她親自示範眼神可以朝對方的方向看過去，但肩膀與身體必須保持原位。她強調這種眼神給出去、身體留下來的姿態會形成一個X型，比起整個人呆板地轉身，這種交叉感會讓女性顯得更加靈動且具有吸引力。示範完畢後，她還會對著學員露出充滿自信的嫵媚笑容，詢問大家是否感覺到那股靈動的力量，荒謬卻又帶點魔性的表現，正是讓她爆紅的關鍵點。

動作越少越高級的理論

除了眼神，周媛對於肢體美學也有一套自成一格的邏輯。她認為肢體動作如果太多太頻繁，就會失去那種身為上位者的權威性，甚至主張動作越少反而顯得越高級。她進一步分析眼神的角度是美麗的靈魂，不能正著看人，因為正看會顯得凶狠且呆板，必須稍微側著頭用特定角度看過去，才會顯現出可愛與柔和。這些理論雖然被網友戲稱為迷魂計，但在她口中卻成了女性修煉魅力的武林秘笈，吸引無數想要提升自我的學員購買課程。

安心亞跟上熱潮模仿

安心亞也忍不住跟上這波時事，上傳了一段模仿影片，影片中安心亞身穿一件亮眼的粉紅色上衣，對著鏡頭完美複製了周媛的口氣與肢體語彙。她一邊說著台詞，一邊精確示範如何只轉動眼神而不轉動身體，展現出所謂的靈動美感。最逗趣的是，影片背景可以看到造型師正忙著幫她梳理妝髮，但安心亞完全沉浸在角色中，眼神嫵媚地對著鏡頭放電，搭配上她認真的表情，強烈反差讓整個畫面充滿了喜劇效果。她在貼文中還俏皮地詢問粉絲「阿蘭有靈動嗎？」，展現出極具親和力的一面。

收入突破千萬

別看影片畫風清奇，周媛背後其實隱藏著一個驚人的商業帝國。根據《藍鯨新聞》報導，她的教學體系涵蓋了知識付費課程、情趣用品甚至美業醫療服務。光是官方商城的課程收入就已經累計超過2400萬元人民幣（約新台幣 1.09 億元），學員人數高達數萬人。儘管她的課程長期被外界貼上討好男性或負面標籤，但今年將近50歲的周媛自認是在教女性取悅自己。不過隨著熱度過高引發爭議，目前她的多個社群帳號已在1月21日晚間悄悄設為私密，似乎想在風頭浪尖上暫時保持低調。

