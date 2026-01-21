「眼神給出去、身體X型」太洗腦 周老師靈動教學全網笑翻

大陸講師「周老師」周媛教學影片另類爆紅。（圖／翻攝自微博）

一名大陸講師「周老師」周媛的教學影片近日在網路上瘋傳，她在鏡頭前示範女性如何變得更有魅力，透過眼神、肢體與姿態表達進行教學，誇張動作搭配洗腦語錄，讓她瞬間爆紅，成為網路迷因。畫面荒謬又魔性，意外掀起模仿熱潮，不僅素人爭相跟拍，甚至連AI二創版本也大量出現。

周媛的教學影片在網路爆紅後，也被轉載到Threads平台。影片中她示範，若被他人叫住時應該如何表現，指出眼神可以朝對方方向看過去，但身體不要跟著轉動，「我只眼神給出去，是不是感覺不一樣，我的眼神給出去了，我的身體形成一個X型」。她進一步解釋，所謂X型，就是眼神與身體呈現交叉狀態，而不是整個人一起轉過來。示範完動作後，她還露出嫵媚笑容詢問現場學員：「是不是靈動啦」。

周媛也解釋自己的肢體理論，認為「肢體動作多了，就沒有那種權威性，動作越少越高級」，並表示眼神角度相當重要，「我動作少，我的眼神出去，而且從這個角度去看，是最美的角度，正著看會顯兇，很呆板，側著看很可愛」。此外，她也曾拍片分享所謂的「挺胸」技巧，強調不是用力把胸挺出來，而是要刻意挺出「鎖骨」，視覺上才會更有美感。

隨著影片持續擴散，浮誇示範動作被網友大量模仿、剪接與惡搞，甚至衍生出「X型美學」、「靈動教學」等迷因內容，短短幾天內從抖音紅到各大平台。影片曝光後瞬間讓網友笑翻，紛紛留言：「大環境不好，刷到什麼就學什麼吧，技多不壓身」、「靈不靈動我不知道，我的巴掌很想動」、「我就佩服那種能把亂七八糟的東西總結成知識點的人」、「特意去看了留言：她在教如何變成X man。」、「會花錢買這種課的人究竟都在想什麼？」、「我的眼神給出去，身體形成X型，484靈動了」、「我被土豆靈動眼白困住出不來」、「靈魂都不動了」。

隨著熱度飆升，周媛的背景也被起底，她主打女性魅力與肢體表達課程，並推出多種收費方案，包括9.9元人民幣體驗課、999元人民幣線上課程，甚至高達8萬8人民幣的實體培訓，也引發部分網友質疑是否過度包裝女性焦慮。有人認為內容荒謬卻意外紓壓，也有人直言：「娛樂可以，但別真信。」

