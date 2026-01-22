「眼神給出去」！靠教撒嬌吸金1億 陸「性商教母」爆紅惹議

近日，一段教女性如何吸引異性的影片在網路爆紅，影片中「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」等台詞引發大量網友及部分明星名人加入模仿風潮。該影片主角周媛自稱「性商教母」，年近50歲，在抖音、小紅書等平台擁有近20萬粉絲。1月21日晚間，周媛多個社群帳號已設為私密狀態。

周媛自稱「性商教母」。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

綜合大陸媒體22日報導，周媛創辦的「黑白顛性商學苑」始於2018年，定位為大陸首家女性「性商教育平台」。根據媒體不完全統計，其官方商城付費課程收入已超過2400萬元人民幣（約1億元新台幣），累計學員可能達數萬人。工作人員透露，自成立以來已服務學員「十幾萬人」。

該學苑課程分為線上與線下兩類，線上課程價格從9.9元、99元、999元人民幣（約45元、450元、4500元新台幣）到上千元不等。其中標價999元人民幣（約4500元新台幣）的「全維提升營」頁面顯示已有5690人學習，客服介紹該課程包含直播與錄播，權益終身有效，內容涵蓋多種情感問題與情趣方法。

周媛多個社群帳號已設為私密狀態。 （圖／翻攝《大河報》）

除基礎課程外，學苑還提供高階「導師私定課」與「分階研習班」，其中「全維成長研習班」售價高達8.8萬元人民幣（約39萬元新台幣）。線下則主推2999元人民幣（約1.36萬元新台幣）的兩天兩夜訓練營及4980元人民幣（約2.26萬元新台幣）的三天兩夜訓練營。工作人員表示，線下課程排期密集，一個月可能開設10多場，需至少提前10天預約，目前活動主要在長沙總部舉行，並已拓展至廈門、天津、西安、南京等地。

天眼查資訊顯示，周媛名下關聯8家企業，其中5家處於存續狀態，包括湖南秀美控股實業集團有限公司、湖南黑白顛生物科技有限公司、海南美韻康顏生物科技有限公司等，經營範圍涵蓋教育諮詢、醫療器械銷售、成人情趣用品製造、生活美容服務等。

周媛創辦的黑白顛性商學苑定位為大陸首家女性「性商教育平台」。 （圖／翻攝《大河報》）

該學苑的商業布局不僅止於知識付費。官方公眾號提到，學苑擁有「全國唯一的私密藝術空間」，配備國際化層流手術室與無菌雷射操作室。在「黑白顛」官方商城小程式中，除課程外還銷售內衣、成人玩具、避孕用品等，其中不少標註為「導師同款」。記者發現，部分商品價格相比市場同類產品並無優勢，例如某款潤滑劑3支裝標價109元人民幣（約495元新台幣），而同規格同品牌產品在其他平台折後售價不足50元人民幣（約227元新台幣）。

值得關注的是，該學苑業務還延伸至創業與財富領域。部分導師頭銜包括「女性創業導師」，課程如「財富聚能班」涵蓋輕資產變現、流量運營、一對一創業方案定製等內容。售價8.8萬元人民幣（約39萬元新台幣）的研習班也包含財富課程，海報標有「輕創業平台扶持」、「課程30%分潤資格」等權益。

周媛創辦的黑白顛性商學苑定位為大陸首家女性「性商教育平台」。 （圖／翻攝《大河報》）

周媛表示，其課程長期被誤解為「小三培訓班」或「討好男性」，但實際強調的是「親密關係裡我們可以取悅自己」。此前，同樣以情感諮詢、私密課程受到關注的「曲曲大女人」也曾陷入爭議。2025年4月，其因涉嫌偷稅被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，合計758萬元人民幣（約3443萬元新台幣）。

