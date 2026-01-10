眼科專家劉秀雯 勉年輕人學到老

來自新光醫院的眼科專家劉秀雯教授，是醫界中少見的女性領袖。作為女性醫師，大多數人都會面臨工作、家庭的兩難，她卻有著自己的因應之道，家中生活瑣事請管家代勞，讓心力投注在與家人的相處上。她的人生哲學是「活到老，學到老」，勉勵年輕一代正向思考，將注意力集中在積極的事，困難時冷靜找解方，別困在負面情緒之中。

劉秀雯去年底在新光醫院全院晨會演講時指出，全國女性醫師占比約22.46％，其中7成以上介於27～49歲，新光醫院女性醫師有142人，占28％，比全國要高。醫師工作除醫療，還有學術研究，而女性醫師仍會受限於傳統角色，常面臨工作、家庭的衝突，進而影響職涯滿意度，須有因應之道。

畢業於台大醫學系的劉秀雯，在台大醫院眼科接受完整的住院醫師訓練，民國69年遠赴沙烏地阿拉伯進行醫療外交。中沙醫療團同行的人，有與她是班對的侯勝茂，另一對班對林芳郁、林靜芸等。

後來，劉秀雯台大眼科的老師受台北市立仁愛醫院院長柯賢忠之託，指派她接任台北市立仁愛醫院眼科主任。期間，她首創保母制與段考制度，14年內栽培了全國11位眼科主任。民國88年她接任台北市立婦幼綜合醫院副院長，94年升任中興院區院長，是中興院區建院至今120年來首位、唯一一位女性院長。擔任中興院區院長期間，她整頓健檢中心，也成立創傷中心，直升機一到停機坪，病人就能送急診，改善了離島地區的後送問題。

民國98年升任仁愛院區院長後，她成立台北市第一間失智症日間照護，經營醫院成為台北市醫療院所消防演習示範醫院，至今她仍是該院建院72年以來唯一的一位女性院長。同年，她獲頒醫療典範獎，是當時唯一女性獲獎者。公職退休後，她到新光醫院擔任客座教授，目前在台北市醫師公會、醫師公會聯合會皆擔任監事長，繼續對社會有貢獻。

劉秀雯與侯勝茂育有一雙皆為醫師的兒女，為兼顧工作與家庭，她將生活瑣事交給專人代勞，自己得以進修獲得約翰霍普金斯醫管碩士，後又取得日本醫學博士。面對子女，她認為心靈的對話不可或缺，在早期，她常寫書信，半夜偷偷放在子女的書桌上，後來則是透過email、LINE與子女溝通、維持感情，避免情緒性的對話影響親子感情。

「活到老，學到老，就不容易老」，劉秀雯分享，自己除醫學、醫務管理外，也熱愛高球、長笛、羽毛球、腳踏車、游泳、重訓等。她勉勵年輕人，認真工作、認真玩，並培養快樂的能力，懂得知人善任、專業分工的道理，培養後進，就可以水漲船高，套一句孟子說的「窮則獨善其身、達則兼善天下」。