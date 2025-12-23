眼紅女友和前任走在一起 基隆離譜醋男竟把她撞成重傷「再迴轉撞情敵」

基隆一名男子撞見女友和前男友走在一起，竟醋意大發，開車衝撞兩人。示意圖，取自pixabay圖庫



基隆市中正區昨日（12/22）晚間發生一起恐怖感情糾紛，一名28歲林姓男子疑因被分手後，恰巧見到女友和前男友一起走在路上，進而心生不滿，竟駕小客車高速衝撞，導致魏女當場被撞飛倒地、重傷昏迷。嫌犯撞飛女友後，又繼續倒車、迴轉，試圖再追撞和前女友同行的男子，所幸男子及時閃避未受傷，肇事的林男則棄車逃逸，直到今日（12/23）凌晨才到轄區派出所投案，經毒品快篩後呈現安非他命陽性，全案將朝殺人未遂等罪偵辦。

昨日晚間10時31分許，林姓男子駕車返回社區時，撞見魏女和她的前男友一起走在社區人行道上，竟開車撞向兩人，導致魏女頭部流血、雙手雙腳多處擦傷，接著又倒車迴轉，打算繼續衝撞和魏女同行的男子，不過對方反應快速，及時閃避。林男衝撞未果後棄車逃逸，留下滿地碎片，直到今日凌晨3時許才到轄區派出所投案。

警方調查發現，開車撞人的林男和同歲的魏女原是情侶關係，兩人同居於山海觀社區內，不過近日因感情糾紛，經常發生衝突。未料昨日深夜魏女前男友跑來和魏女碰面，碰巧被駕車返回社區的男友看見，氣憤之下撞向兩人，造成魏女受傷，所幸送醫救治後已脫離險境。

警方獲報後隨即調閱監視器，追查後發現車輛為林男父親所有，於是循線聯繫上林男，並通知他到案說明，並對其進行酒、毒測，發現林男毒品快篩安非他命部分呈現陽性，目前正進一步採尿送驗中，全案將朝殺人未遂等罪偵辦。

