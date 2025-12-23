眼紅女友跟前任走在一起！把她撞成重傷「再迴轉撞情敵」醋男凌晨投案了

記者林俊華、陳弘逸／基隆報導

28歲魏姓女友遭28歲林姓男友開車撞倒，重傷昏迷送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市中正區昨晚（22日）發生恐怖感情糾紛，28歲林姓男子見到28歲魏姓女友，跟45歲林姓前男友走在社區人行道，竟眼紅開車衝撞2人，造成女方頭部流血、雙手雙腳擦傷，意識模糊倒地送醫，同行男子反應快速，閃避才未釀成進一步傷亡。肇事的林男犯案後，一度逃逸，直到今天（23日）凌晨才到轄區派出所投案，詳細案情仍待釐清。

28歲林姓男子開車撞倒28歲魏姓女友，又迴轉試圖撞情敵。（圖／翻攝畫面）

經查，28歲魏姓女子昨天（22日）晚上10時31分許，跟45歲林姓前男友走在中正區觀海街山海觀社區人行道上，當下女方28歲林姓男友見狀，竟開車蓄意撞擊，造成魏女頭部流血、雙手雙腳擦傷，意識模糊倒地送醫。

廣告 廣告

肇事的林男，把魏女撞倒後，還迴轉繼續衝撞，所幸，同行的男子反應快速及時閃避，傷亡才未擴大；林衝撞未果後逃逸，直到今天（23日）凌晨3時許才到轄區派出所投案。

肇事的林男今天（23日）凌晨3時許才到轄區派出所投案。（圖／翻攝畫面）

據悉，魏女跟肇事的林男同為28歲，兩人是男女朋友，原本租屋在山海觀社區，2天前，疑被分手男方搬離社區；昨天（22日）凌晨，見到女方跟她45歲前男友走在社區人行道上，竟開車蓄意衝撞。

初步了解，這起案件疑因感情糾紛而起，至於林男蓄意衝撞2人，是臨時犯案，還是預謀犯案，仍待警方釐清。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑

追北捷濫殺犯罪真相！檢警設「專線」讓全民供線索…防止真相石沉大海

基隆恐怖車禍！衝撞人行道一對男女「她倒地鮮血直流」駕駛還迴轉再撞

哈雷重機被縱火燒毀！苦主哀號…黑歷史被挖遭酸「惡人惡報，張文燒掉」

