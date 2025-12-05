眼紅能跟AV女優親密互動！粉絲PO「極樂片」害房仲慘遭500人肉搜、公審

記者陳弘逸／台中報導

男房仲去年參加成人展跟女優親密互動，遭眼紅粉絲錄影PO網肉搜。（示意圖／資料照）

台中43歲男房仲阿國（化名）去年參加成人展，跟女優VR實境親密互動；引起27歲許姓男子不滿，並將畫面拍下，分別分享到630人、500人的群組，還公布對方職業及工作地點，害阿國遭到肉搜、公審，因此憤而提告；法院審理後，刑事許男遭判2個月有期徒刑，得易科罰金；民事須賠償4萬元。

判決指出，43歲男子阿國（化名）2024年8月11日參加成人展，獲得主辦方「AV+抽選上台體驗」活動，跟女優VR實境親密互動，此舉引起27歲許男不滿，將全程2分52秒的影片，剪成7秒影片，上傳到LINE「台灣某處交流討論630人群組」及「ForAver攝影會情報500人群組」。

許男除分享阿國跟女優親密互動，還公佈職業為房仲及工作地點，引起群內公審；此舉，害阿國遭到「肉搜」，害他認為隱私、名譽受損，因此，憤而提告。

刑事部分，因許男的舉動，導致阿國參加成人展時跟女優親暱互動，被上千人看光；刑事庭法官依個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，判2個月有期徒刑，得易科罰金。

民事部分，阿國求償100萬元；法官審酌，雙方身分、地位、經濟能力及加害情節，判許男應賠償4萬元精神慰撫金，可上訴。

