眼紅？謝長廷獲旭日大綬章 中國外交部氣喊：日本反省！謹言慎行

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

我國前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日八年對台日雙方關係的貢獻。但消息傳到中國後，卻讓中國外交部氣炸，昨（6）日在記者會中質問，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？還要日本深刻反省歷史罪責，在台灣問題上謹言慎行。

謝長廷3日在社群平台表示，日本政府公布秋季外國人敍勳名單，他獲頒旭日大綬章，旭日大綬章歴史上曾稱為「勳一等」，被認為是最高榮譽，這次受勳的背景，主要是肯定他在擔任駐日代表八年期間，對於增進台日經濟文化關係、地方交流、民間友好以及台日雙方在面臨自然災害相互支援的「善的循環」的推動等方面的貢獻。

廣告 廣告

謝長廷指出，台日友好的增進，應該歸功於很多人的努力，並不是他一個人的功勞，也不是台灣單方的的努力就能達成，日本方面的互信協力也很重要。他的心情是代表大家受勳，感到非常光榮，也感謝一直支持他的朋友們，今後也會繼續為台日友好做出奉獻。

但這項消息又引起中國不滿，中國外交部發言人毛寧在例行記者會中怒問，給鼓吹「台獨」論調的人頒發勳章，日方意欲何為？是否有意為「台獨」分子撐腰打氣？到底想藉此向「台獨」分裂勢力發出什麼信號？

毛寧還稱，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎與日方基本信義。她說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，中方敦促日方深刻反省歷史罪責，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

更多三立新聞網報導

駐日代表八年的肯定！謝長廷曝「我獲頒旭日大綬章」：代表受勳非常光榮

與張俊雄同一天加入「十人秘密組黨小組」 游錫堃憶這事

大罷免後 謝長廷籲政治領袖修補裂痕：別把台灣的資產變負債

林正杰抗癌8年病逝…陳水扁突曬生前合照！哀悼：「黨外三劍客三缺一」

