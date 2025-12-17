眼線得畫數十次！陸腦癱女孩當美妝網紅 3年還清179萬家債

大陸貴州畢節一名00後腦癱（即腦性麻痺）女孩「小糍粑」透過經營美妝博主，3年內幫助家中償還超過40萬元人民幣（約179萬元新台幣）債務。她的抖音帳號「林小糍粑」目前已累積近80萬粉絲，近30天內增加12.66萬粉絲。

「小糍粑」當美妝博主累積不少人氣。（圖／翻攝天眼新聞）

綜合《海報新聞》、《天眼新聞》等陸媒報導，「小糍粑」本名林玲，今年25歲，因手足徐動型腦癱導致手部震顫，但她克服肢體障礙投入美妝內容創作。為了固定手臂練習化妝，她需使用繃帶輔助，光是畫一條眼線就要反覆描摹數十次，過程中經常夾睫毛時夾到皮肉，報廢整箱化妝品。

每拍攝一期影片,「小糍粑」從清晨開始化妝，直到凌晨2點才完成造型拍攝，獨自剪輯影片則需耗時1至2天。為掌握剪輯技巧，她手寫筆記記滿軟體快捷鍵。日均工作時間超過16小時的高強度創作，曾讓她因熬夜嚴重脫髮。

「小糍粑」患有腦癱，有網友質疑裝病。（圖／翻攝抖音「林小糍粑」）

由於父親早年抵押房產導致家庭負債40餘萬元人民幣，母親被迫外出打工8年維持生計，因無固定住所無法帶孩子，每年僅返鄉探望3次。身為長女的「小糍粑」毅然扛起債務，借1000元人民幣（約4500元新台幣）分期購買手機，開啟美妝博主生涯。她透過流量分成、廣告合作及直播打賞獲得收入，其中60秒以上影片的廣告報價達4.2萬元人民幣（約18.8萬元新台幣）。

不過，有網友質疑女孩裝病、根本沒有腦癱，「小糍粑」的母親劉女士受訪表示，女兒出生6個月時躺著也不會翻身，抱到醫院檢查後確診先天性腦癱。女兒拍攝影片是為了幫爺爺奶奶和媽媽減輕負擔，目前已為家中還債40餘萬元人民幣。

