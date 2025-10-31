眼藥水使用有撇步 北榮桃園分院教您守護靈魂之窗

藥品應與食物分開存放，並有專屬擺放位置；瓶身上標註開瓶日期，並隨時檢查有無過期





「爺爺，您今天又在點眼藥水啦？」孫女王小妹看著爺爺頻繁拿起眼藥水瓶，忍不住問道。「嗯啊，最近眼睛又乾又澀，點一點就舒服多了。」80歲的王爺爺邊說邊熟練地將眼藥水滴進眼睛裡。

然而，王小妹仔細一算，爺爺今天已經點了七、八次，而且使用的竟是奶奶冰箱裡那瓶放了好久的眼藥水。她有些擔心，當晚便把情況告訴了父母。爸爸查看瓶身後驚訝地發現，藥水早在去年就過期，隔天立即帶王爺爺前往眼科門診就醫。

經檢查，醫師發現王爺爺的眼睛已有角膜破皮現象。幸好就醫即時，避免進一步發展為角膜潰瘍甚至造成視力損害。醫師也笑著誇讚孫女：「幸好小妹妹提醒爺爺來看診，不然後果可能更嚴重。現在好好用藥，爺爺很快就會好起來的。」

臺北榮民總醫院桃園分院護理師徐靜玉三十一日表示，像王爺爺這樣的情況在高齡長者中並不少見。許多長者因為覺得「眼睛又癢又乾、看不清楚」而自行頻繁點藥，或對藥品保存方式一知半解，反而可能讓眼睛問題更加惡化。一旦眼睛開始不舒服、視力不佳，連帶日常起居都會受到嚴重影響，不僅生活品質下降，甚至可能影響行動安全。因此，當家中長輩出現眼睛不適時，應及早就醫並遵從醫囑，正確使用眼藥水及藥膏，保護好靈魂之窗才能維持生活品質。

那應該如何教導家中長輩正確使用眼藥呢？徐靜玉說明：首先應清洗雙手，避免污染眼藥。接著將眼藥的瓶蓋打開，點藥時頭稍微後仰，眼睛直視上方，手指輕拉下眼瞼，將1滴眼藥水或1小條眼藥膏點入下眼瞼內，再輕閉雙眼休息1-2分鐘，同時以手指輕壓眼角內側的鼻淚管開口，避免眼藥水經鼻淚管流入鼻腔。

若要點的藥水及藥膏不只一種，需先點藥水、再用藥膏，兩種藥品之間需間隔3-5分鐘，以免藥效互相干擾。此外，眼藥水開封後建議一個月內使用完畢，可在開瓶時於藥水瓶身上標註開瓶日期以便提醒。使用完畢後務必蓋緊瓶蓋，並存放於陰涼處，避免日曬高溫。若藥品仿單上有註明需冷藏，應依指示保存，並注意與食物分開儲存。

眼藥水並非保養品，不可過度使用，並需注意保存期限與方式。家屬也要協助檢查長輩眼藥水及眼藥膏使用後是否確實蓋緊、保存狀態是否合宜；若發現瓶口有變色或混濁，絕不可再使用。另外，家中長輩若出現眼睛不適，應避免使用其他家人的眼藥水，以防交叉感染。建議儘速前往院所，由專業醫療人員進行檢查與評估，並依照醫師指示正確使用合適藥品。

臺北榮總桃園分院眼科提醒，眼睛是靈魂之窗，65歲以上民眾應每年接受一次完整的眼科檢查。唯有細心照護雙眼，才能讓人生持續光亮多彩。

