眼袋鬆弛有哪些改善方法？內開式與外開式手術該如何選擇？

眼袋手術並非單純去脂，而是依個人眼周結構與老化程度，進行安全、客製化的整體調整，才能真正改善疲憊外觀、重拾自信。

隨著年齡增長、壓力累積或作息不規律，許多人可能會觀察到自己的下眼瞼出現浮腫、凹陷或皺紋加深，這些都是眼袋問題常見的徵兆。





眼袋不僅會讓人看起來疲憊、老態，嚴重時甚至會影響視覺與自信心。當保養品與按摩不再見效，許多人會考慮接受眼袋手術。究竟眼袋手術是什麼？適合哪些人？本篇文章帶你認識眼袋手術方式、術前術後注意事項與常見迷思。

什麼是眼袋？眼袋形成的原因有哪些？

眼袋是指下眼瞼脂肪或組織的凸出，常伴隨皮膚鬆弛、色素沉著或淚溝凹陷。眼袋的形成與許多因素有關，其中包含：

年齡老化導致眼輪匝肌、韌帶及支持結構鬆弛

眼眶脂肪向外膨出

遺傳體質

睡眠不足、過度疲勞、飲食高鹽

過敏體質或鼻竇問題導致眼周水腫





輕度眼袋可透過保養改善外觀，但中重度眼袋若伴隨明顯膨出、皮膚鬆弛與魚尾紋，則可能需透過外科手術矯正。

眼袋手術有哪些方式？內開式 vs. 外開式該如何選擇？

目前常見的眼袋手術主要分為「內開式」與「外開式」兩種，依個人眼袋型態與皮膚條件選擇合適術式最為關鍵。

一、內開式手術

內開式手術（又稱經結膜眼袋手術），主要適合皮膚仍緊緻但脂肪明顯凸出的年輕族群。手術時會從下眼瞼結膜內側開一小切口，將多餘的脂肪移除或重新分布，術後通常無需縫線，恢復期較短，且因傷口隱藏在眼內，不易留下疤痕。然而，內開式手術無法同時處理皮膚鬆弛與皺紋，因此不適用於合併皮膚老化或下垂的情況，僅適合屬於脂肪型眼袋的患者。

二、外開式手術

外開式手術，則是經由下睫毛下緣的皮膚開口進行操作，除了能夠去除或重新配置眼袋脂肪外，還能合併切除鬆弛的皮膚與緊緻眼周組織，對於中重度眼袋或皮膚鬆弛明顯者特別合適。此種方式整體改善度較高，可同時處理多重結構問題。不過，由於切口位於皮膚表面，術後初期會有輕微傷口與腫脹，雖然多數疤痕會隨時間淡化，仍需數週至數月恢復期，也較考驗術後照護與個人膚質。

誰適合接受眼袋手術？

眼袋手術主要適用於：

明顯脂肪膨出（脂肪型眼袋）

伴隨淚溝凹陷（結構型眼袋）

眼下皮膚鬆弛、細紋明顯者

長期有浮腫外觀，影響外貌與自信





然而，部分族群則不建議接受眼袋手術，包括患有甲狀腺相關眼疾（如：眼球突出）、凝血功能異常、疤痕體質、眼部慢性疾病者。這些情況可能增加術中風險或術後併發症。





術前務必主動向醫師說明個人病史、過往眼部手術經驗及目前使用的藥物，讓醫療團隊做出最安全與合適的手術規劃，降低風險、提升手術效果。

眼袋手術術前術後該注意什麼？術前準備

手術前一週停用阿司匹林、銀杏、人參等影響凝血的藥物與食品

有接受雷射近視手術者應主動告知

攝取高蛋白營養可協助術後癒合

術後照護

手術後24小時內可間歇冰敷，減少腫脹與瘀青

傷口避免碰水，按時使用藥膏換藥

外開式術後約7日拆線，內開式通常無需拆線

術後1~2週內避免劇烈運動與長時間低頭

避免抽菸、喝酒、吃辣等刺激性食物

隱形眼鏡建議兩週後再配戴

常見眼袋手術迷思解析眼袋手術是不是只要把脂肪拿掉就好？

許多人以為眼袋只是脂肪膨出，只要移除脂肪即可改善外觀，但實際上，眼袋的形成牽涉的不僅是脂肪，還包含眼輪匝肌鬆弛、皮膚彈性下降與支持韌帶老化等多重結構變化。若手術中僅單純移除過多脂肪，反而可能造成眼下凹陷、陰影加深，讓人看起來更加憔悴與老態。因此，眼袋手術應以「調整與重建」為核心，兼顧美觀與結構支撐，才能達到自然且和諧的效果。

眼袋手術會不會影響視力？

不會。眼袋手術的操作範圍僅限於下眼瞼的皮膚、脂肪與肌肉層，並不涉及眼球或視神經等深部結構，因此不會對視力造成影響。

眼袋手術是不是做一次就能永久改善？

眼袋手術的效果通常可維持約5至10年，但隨著年齡增長與組織自然老化，未來仍可能再次出現鬆弛或新生眼袋。雖然無法永久不變，但術後若能維持良好生活習慣、避免熬夜與攝取過多鹽分，並做好眼周保養，仍可有效延緩眼袋復發的速度，延長手術效果。



