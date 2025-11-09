「眼裡無光」對什麼都不感興趣！女網友吐30歲迷茫 萬人共鳴：每天只是活著

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

一名女網友近日在社群發文「我就是那種眼睛裡沒有光的人」，坦言自己對任何事都提不起興趣，沒有想去的國家、沒有想收藏的東西，也沒有特別想做的事，看著別人為了夢想或興趣而閃閃發光，卻只覺得自己陷入一種無感的人生。真實的分享引起大量網友共鳴與鼓勵，「養可愛小動物」、「其實很多人跟你一樣捏，沒什麼的」。

名女網友近日在社群發文「我就是那種眼睛裡沒有光的人」，坦言自己對任何事都提不起興趣，看著別人為了夢想或興趣而閃閃發光，卻只覺得自己陷入一種無感的人生。（示意圖／unsplash）

該名女網友在Dcard以「我幾乎對什麼都提不起興趣」為標題分享，她不曾有想出國旅行的衝動，也不想為了收藏花錢，看到朋友為了吉伊卡哇或拉布布興奮分享收藏，自己卻完全無感。原PO表示，「即使日子過得還算穩定，卻總覺得心裡哪裡壞掉了，甚至覺得如果有一天能平靜登出人生，也不是什麼壞事」。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多網友表示她也遇到這種困境，「25歲，跟妳差不多，對很多東西提不起勁，每次聽別人說想去很多地方，趁年輕趕快出去走走，我卻覺得活夠久了」、「30歲跟你很像，什麼興趣都沒有，也沒什麼才藝，對工作沒熱忱，想轉職又很懶」、「妳看，其實很多人跟你一樣捏，沒什麼的，我也是興趣就只有吃東西，為了跟別人有話題和社交 ，才勉強自己也要接觸而已」、「我也是⋯但我是40幾的大姊姊了」。

也有人試著鼓勵，「我開始打網球後變好很多，運動真的讓人心情愉悅」、「我想出國但是懶，沒有想收藏的東西也沒有特別的興趣，有你這樣的念頭時就會訂一間不錯的飯店或民宿去享受一下，就算森林裡坐著發呆也能充電，反正人生本來就沒啥意義，誰說一定要做些什麼才能呢」、「好佩服，我接觸棒球後，也是在為了沒買到的商品苦惱」、「養可愛小動物」。

更多FTNN新聞網報導

別邊玩遊戲邊充電！日媒教3招「延長壽命防過熱」正確充電法 電池亂充恐短命

印尼女傭閃辭嫁機師未婚夫 驚人身家曝光！工作只是「體驗人生」

高薪醫美vs.低薪行銷！25歲新鮮人陷三選一 網一面倒：簽證才是關鍵

