一眼認出外國人？她赴韓旅遊被「畫圈圈」粉專揭真相

近日一則關於「刷卡簽名」的旅遊經驗在網路上引發討論。一名台灣旅客分享自己在韓國消費刷卡時，店家未經同意便在簽名欄畫上一個圈圈，讓她感到被冒犯，甚至與店家發生爭執。貼文曝光後，引起不少關注，也讓台韓消費文化差異再度浮上檯面。

相關事件最早源於一則台灣網友的貼文，原PO提到，她在韓國刷卡結帳時，怎料都還沒完成簽名，店員就直接在單據上畫1個圓圈處理，因而感到相當不滿，還跟店員起了爭執。對此，臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」解答，在韓國刷卡消費極為普遍，從便利商店、咖啡廳到市場攤販，幾乎人人使用信用卡，在高度講求效率的消費環境下，「簽名」多半只剩形式，許多店員會以畫圈、點一下或一顆星星，或是以簡單劃線代替完整簽名，這在當地被視為司空見慣的作法，也成為一種彼此心照不宣的默契。

粉專進一步指出，當地其實還存在一個外地旅客較少留意的細節，若有人在刷卡時認真一筆一畫簽寫完成，店員心裡大概都會默默冒出一句「啊，外國人」。粉專也直言「如果每個人都站在櫃檯前，慢慢寫完整名字，還確認筆畫有沒有歪，後面排隊的人，真的會翻白眼，翻到後腦勺去」。

而這類衝突往往並非出於惡意，而是不同文化背景下，對消費習慣理解落差所造成的誤會。粉專提醒赴韓旅遊的民眾，「所以大家下次刷卡結帳時，遇到姨母幫你簽名別太緊張。她不是要詐騙你，只是韓國人真的很趕，不僅趕著生活，也趕著服務下一個客人」。

貼文一出後，也引起網友對台韓刷卡文化差異的討論。有網友分享自己之前去韓國遇見的經歷，表示「韓國人很急性子，一開始我也不知道要不要簽名，然後店員就自己亂畫，然後我就懂了」、「真的在超市遇過，店員說就畫一個圈就好」、「第一次去韓國就看到了，然後我都學他們畫，老婆還說這樣可以喔」。

