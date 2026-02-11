一眼認出好公司！勞動部推「5心友善職場」揭示 福利不實最高罰30萬

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛說明「5心友善職場」揭示。徐筱嵐攝



為了協助企業在缺工浪潮中順利攬才，勞動部自即日起於台灣就業通網站推出「有心召你來~5心友善職場」資訊揭示活動。勞動福祉退休司司長黃維琛表示，企業只要揭示五大分類的具體友善措施，只要優於法令福利，即可獲得「一顆心」，最高可獲五心殊榮，並優先排序求才資訊，將友善措施轉化為招募招牌，但企業應誠信填寫，若有不實刊登，恐涉及《就業服務法》，最高可處30萬元罰鍰。

黃維琛說明，本次「有心友善職場」參與方式十分簡便，企業僅需於台灣就業通網站，透過公司資料編修功能，即可在福利制度欄位新增揭示友善措施；而揭示項目共分為五大類別，包含「彈性工作、優於法令給假、優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度、家庭照顧措施（設施） 及友善家庭促進活動」，企業只要填寫前述任一類別中的具體友善措施，即可獲得一顆「心」，最高可獲得「5心」殊榮。

廣告 廣告

由於部分企業在招募時，會特別標註有勞健保等基本福利，或提供下午茶或點心。黃維琛指出，企業聲稱基本福利有勞健保、勞退等，這些都是法令既有的規定，不屬於前述的五大類別，就不能算是友善措施。以家庭照顧假為例，目前規定每年7天，雇主不得拒絕、扣全勤或影響考績，原則上不給薪，若企業若給予5天全薪的家庭照顧假，就是優於規定，可列入「家庭照顧措施」的類別。

黃維琛說，企業獲取的心等數量將直接連動顯示於「台灣就業通」網站企業的求才資訊中，網站設有「有心友善職場」熱門關鍵字，心等數量越多之企業，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度，自即日起至2月28日開放試填，預計3月1日正式上線，第二階段將會邀集民間業者打造友善職場。

不過，黃維琛也提醒，企業參與友善職場揭示，應本誠信原則如實填寫，員工到職後發現業者未提供福利，經檢舉有不實刊登情事並查證屬實，主管機關可依《就業服務法》相關規定，涉及廣告不實，違者可處6萬到30萬元不等罰鍰。

更多太報報導

美製車恐降至零關稅 洪申翰：明邀六大汽車產業工會研商 勞資一條心因應挑戰

週休三日夢碎！勞動部：全面推動有難度 改推「工時彈性化」友善職場

失業勞工子女就學補助今起受理 補助額調高、取消排富最高領6.2萬