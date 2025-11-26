眼部才動手術！60歲婦凌晨駕賓士車「煞不住」衝入漁港 救出已不治

新北市金山區磺港漁港發生賓士車墜港意外。翻攝新北市觀光旅遊網



開車上路一定要注意身體狀況！新北市金山區磺港漁港前天（11／24）凌晨發生一起賓士車墜港意外！一名家住台北市的60歲的陳姓婦人，24日凌晨開著賓士車前往金山區訪友，沒想到卻傳出直接駕車衝入金山區磺港漁港，消防與海巡花1.5小時才將人救起，但已失去生命跡象，送醫仍不治。檢警調查，陳婦眼部才動過手術，又因路況不熟、夜間視線不佳，才不幸發生意外。

新北市消防局前天凌晨3時接獲獲報，金山區磺港漁港有1輛車墜海，消防隊到場與海巡人員花了1個半小時，把駕駛陳婦從駕駛座上救出時，陳婦已無心跳呼吸，經送醫急救後仍不治。

檢警初步了解，陳婦意外前，才剛動完眼部手術。另外，漁港監視器也拍到陳婦車輛墜海前，一度緊急煞車，懷疑車輛煞停距離太短，才不幸墜海。檢察官會同法醫相驗後，認定墜海事故是單純的意外，家屬也無意見，相驗後已將陳婦的遺體發還家屬。

