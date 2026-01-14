眼鏡控心臟爆擊！Cortis同款眼鏡墨鏡盤點：趙雨凡、安乾鎬超帥造型是這支，台幣11元入手主訓同款？

男團Cortis是由五位成員朴馬丁Martin、趙雨凡James、金主訓、嚴成玹、安乾鎬組成的完顏團，自2025年8月出道以來，不僅頂著BTS師弟團的光環，更以完全不像新人的生猛、自在態度完成各大舞台演出，從音樂到時尚風格皆展現Z世代擁抱混亂、叛逆而自信的迷人面貌。在Cortis的穿搭哲學裡，他們經常用眼鏡、墨鏡來完成造型，讓眾多姐姐們淪陷！想跟隨Cortis的品味不知從何下手？這些Cortis同款眼鏡、墨鏡值得Coer們參考！

Cortis同款眼鏡墨鏡盤點：

趙雨凡同款Gentle Monster Fata 01

廣告 廣告

擁有一張混血臉孔的趙雨凡，憑著立體的五官輪廓，幾乎能駕馭各種類型的眼鏡，以「黑框眼鏡」來說，除了平時他喜歡的平價品牌Neoteria之外，日前他還戴上了Gentle Monster Bold系列的Fata 01款式，完美演繹痞帥男風格，瞬間帥暈了一票粉絲。

直達官網

延伸閱讀：

好入手的Cortis同款：趙雨凡、主訓「平價版Gentle Monster」眼鏡必須跟上！

安乾號同款Miu Miu無框眼鏡

一度席捲潮流的書呆子風格，便是由「無框眼鏡」的魅力支撐起來的！安乾鎬近期戴上了Miu Miu的無框眼鏡，配上他還略顯青澀的帥氣臉龐，清冷書卷氣質立刻拉滿，萌萌的樣子令粉絲又再次融化成了一片。

直達官網

金主訓同款銀色墨鏡

金主訓曾經在節目上分享過，自己私下常佩戴的一副「銀色墨鏡」，其實是在電商平台上特價時購買的，當時是以韓幣500元的價格入手，相當於台幣約11元，驚人的便宜！目前在電商依然能找尋到許多相同、類似的款式，粉絲們可以無痛跟著入手！

直達官網

馬丁同款雷朋墨鏡

馬丁也是特別適合戴各式框型的眼鏡男神，其中這款雷朋墨鏡，每次馬丁一戴都讓人又心動一次！看似低調其實充滿前衛個性的黑色墨鏡，來自Ray-Ban雷朋的Mega Balorama Black Out系列鏡款，為A$AP Rocky擔任創意總監後推出的首個系列，圓弧框面別具特色，箍上頭後更顯帥氣！

直達官網

嚴成玹同款Cyxus墨鏡

嚴成玹平時喜歡將墨鏡當作髮箍使用，凸顯他迷人的眉眼，出鏡率較高的這一款Cyxus墨鏡早已默默在粉絲們之間掀起搶購，Y2K風格的流線型輪廓，配上舒適的耳夾部位設計，難怪他這麼喜歡當作髮箍來戴！

直達官網





延伸閱讀：

CORTIS安乾鎬、馬丁私下愛用護唇膏是這幾支！基礎修護、潤色型⋯5 款一次看

Cortis趙雨凡James、馬丁與金主訓現身SBS紅毯同款珠寶是這些！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026金唱片頒獎典禮細節亮點是珠寶！Jennie、蔡依林、許光漢同款解密

● 2026金球獎紅毯：Lisa黑色透視造型又酷又美、珍妮佛勞倫斯穿紀梵希美成花仙子