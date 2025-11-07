眼鏡清潔別再乾擦！專家示警恐刮傷鏡片 正確清洗步驟曝光

未清洗鏡片直接乾擦，恐造成刮痕或鍍膜損傷，專家提醒應先以清水沖洗。(示意圖／Pixabay）

許多民眾在眼鏡鏡片沾染指紋或灰塵時，第一反應往往是直接拿起眼鏡布擦拭。然而，日本一級眼鏡製作技能士坂田賴彥提醒，這樣的做法不但無法徹底清潔，還可能導致鏡片刮傷或鍍膜脫落，建議務必「先用清水沖洗，再擦拭乾淨」。

根據日媒FNN報導，坂田先生在埼玉縣行田市經營「Sakata眼鏡店」，擁有多年實務經驗。他指出，如果鏡片上附著灰塵或細微砂粒，直接乾擦就如同在鏡面上磨砂紙，很容易造成刮痕。因此，他強烈建議：當鏡片明顯髒污時，應先用清水沖洗整副眼鏡，再用乾淨紙巾或眼鏡布輕柔擦乾。

不少人誤以為不能用衛生紙擦眼鏡，但坂田解釋，問題不在紙巾本身，而是在於「是否先清洗」。只要事先用水將髒污沖掉，用乾淨紙巾擦乾並無問題，尤其是在沒有自來水可用的情況下，使用濕紙巾或眼鏡專用濕巾也能有效減少鏡片損傷。

除了正確清潔方式，坂田也建議民眾定期回店調整眼鏡配戴狀況。許多配戴者常在不自覺中出現「看不清楚」、「眼鏡易滑落」等情況，實際上可能是鏡架變形或鼻墊老化所致。他強調：「鼻墊容易因汗水侵蝕而劣化，鏡框也可能因碰撞而彎曲，建議至少每三個月回購買門市進行一次調整。」

坂田曾協助一名顧客檢查配戴兩年的眼鏡，發現鏡架輕微歪斜、鼻墊鬆脫，簡單調整後，配戴感立即改善、穩定性也明顯提升。他表示，一體式鼻墊若損壞則須整體更換，但大多數情況可在門市現場處理，不需大費周章。

目前日本多數眼鏡連鎖品牌也倡導「每季回店檢查一次」，即使無法頻繁前往，若能定期由專業人員檢視鏡架與鏡片狀況，無論是配戴舒適度或眼鏡壽命都能大幅提升。

清洗後可用乾淨紙巾擦乾鏡片，誤解『紙巾會刮傷鏡片』其實不成立。（圖／翻攝自X，@FNN_News）

