眼鏡男中山捷運站「連掐6女屁股」想逃跑 遭熱心光頭哥壓送警局

一名男子在短時間內接連觸碰多名女性臀部，引發現場民眾群起指認與制止。（圖／翻攝自Threads）

台北市捷運中山站外5日晚間發生一起性騷擾事件，一名男子在短時間內接連觸碰多名女性臀部，引發現場民眾群起指認與制止。警方到場後將男子帶回調查，初步清查至少有6名被害人。

一網友在社群平台Threads表示，當時她與朋友在中山區用餐後準備返家，經過人潮密集區時，其中一名女性友人突然驚呼臀部遭掐。同一時間，周遭也陸續傳出其他女性喊著「遇到變態」，隨即看到一名男子神色慌張、試圖離開現場。

該名網友指出，她立刻大聲喝止，而其他路人也陸續站出來指認嫌犯。甚至有人拍下男子犯案的畫面。她呼籲女性若在公共場所遇到類似情況，「可以先大聲講話引起大家注意」，並強調在巷弄遇到騷擾時，應立即前往附近店家尋求協助。

廣告 廣告

目擊者後續也在網路留言證實情況，指嫌犯在捷運站附近「短時間內連續捏了5至8名女性臀部」，「毫無悔意的臉看得好生氣，謝謝版主大聲的喊出來，我們當下嚇傻了只敢站在原地」、「我今天被噁到，打扮的漂漂亮亮心情都被毀了，在人群中我的臀部被抓了一下，往回看卻不確定是誰，但這個人我很有印象，一直拿著手機假裝拍景色偷拍」。

受害者也指出，嫌犯在被質問時仍態度輕佻、否認犯行，所幸有一名外型醒目的「光頭哥」發現異狀，立即上前壓制男子，並和其他路人合作將人圍住，直到警方趕抵。

中山分局表示，警方到場後經多名女子及其友人共同指認，確認男子有「無故觸摸被害人身體」的行為，隨即將其帶回派出所調查。目前已清查至少6名受害者，全案依《性騷擾防治法》移送台北地檢署偵辦。警方提醒，遇到性騷擾時務必保持冷靜，立即大聲呼救並通報警方，警方對侵害身體自主權的行為一定依法嚴辦。



回到原文

更多鏡報報導

報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光

情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

戰狼遇上真戰狼！中國男露營慘被狼群包圍 驚悚畫面引討論