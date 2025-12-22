眼鏡穿戴結合科技 跨通路合作帶動熱潮

智慧科技產品推陳出新，近來結合光學配戴與人工智慧功能的穿戴裝置，開始進入實體門市提供體驗。隨著通路擴大，民眾不只能試戴外型，也能實際感受科技應用，帶動智慧穿戴話題升溫。

圖／TVBS

AI技術快速發展，智慧應用加速走入日常生活，其中結合設計感與人工智慧功能的智慧眼鏡，成為近期科技市場的關注焦點。

體驗者：「這附近最近的捷運站在哪裡。」

AI智慧眼鏡：「南港站步行約3分鐘。」

眼鏡行店經理陳菀綾：「這款國產的AI智慧眼鏡的外型，又非常符合我們近年主打的風格，那它同時整合了AI助理的功能，還有拍攝聆聽音樂跟翻譯。」

廣告 廣告

為擴大體驗機會，加速布局實體通路，全台可體驗門市已突破三百間，涵蓋光學與電信通路，讓消費者更容易接觸新科技。

眼鏡行店經理陳菀綾：「我們從門市有觀察到不論是旅遊族群，或者是需要拍攝紀錄的使用者，或者是希望提升生活效率的上班，他們都對AI眼鏡產生了很高的興趣，這一款AI眼鏡它的時尚外型，還有完整的中文支援，都可以讓我們的穿搭體驗，都更貼近一般的使用習慣。」

隨著AI技術成熟與通路擴大，智慧眼鏡正逐步走向日常穿戴，也為智慧生活帶來更多可能。

更多 TVBS 報導

「癲癇」發作好嚇人！美研究：AI可先行預測 正確率達75%

蘋果首款以AI為核心新品！傳「智慧眼鏡」明年登場

2025熱搜回顧／AI智慧眼鏡夯什麼？全球需求大增 未來發展、困境一次看

不甩川普高階晶片禁令 中國騰訊靠日企用輝達Blackwell

