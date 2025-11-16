眼鏡蛇出沒！台中圖書館驚見毒蛇 41歲女遭咬送醫急注射血清。(圖／TVBS)

驚！台中龍井圖書館竟傳出眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子在離開圖書館時，不慎被這種帶有神經性毒素的毒蛇咬傷腳踝。所幸警消及時將傷者送醫，並注射抗蛇毒血清，目前已無生命危險。由於龍井圖書館位於大肚山，正是眼鏡蛇的棲息地，館方已採取灑石灰等防蛇措施。醫師也提醒民眾，若遭蛇咬應盡快就醫並確認蛇種，以便接受正確治療。

台中龍井圖書館發生眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子在離開圖書館時不慎被眼鏡蛇咬傷腳踝，所幸警消及時將傷者送醫，注射抗蛇毒血清後已無生命危險。眼鏡蛇是台灣六大毒蛇之一，帶有神經性毒素，而龍井圖書館位於大肚山，正是眼鏡蛇的棲息地。為防止類似事件再度發生，館方已採取灑石灰等防蛇措施，醫師也提醒民眾若遭蛇咬應盡快就醫並確認蛇種，以便接受正確治療。

這起事件發生在16日中午12點30分，當時這名女子正要離開台中龍井圖書館，因視線往前而未注意到腳邊的蛇，眼鏡蛇被驚動後咬了她的腳踝，隨即竄入圖書館內。現場目擊的深色蛇具有典型眼鏡蛇特徵，包括身上的眼鏡形花紋、身體前半部抬高以及頸部張大的扁平姿態，正是俗稱「飯匙蛇」的警戒狀態。

消防人員接獲通報後，立即將傷者送往醫院接受治療，並請相關單位進行捕捉移除。這起事件引起不少民眾的恐慌。一位非當事民眾表示，如果是無毒蛇還好一點，但看到照片確認是有毒蛇，被咬到是很可怕的事情。

龍井圖書館主任陳秋華表示，同仁已經去購置石灰，當天就要在館舍周圍灑上石灰，預防其他蛇類再進入館內。這項措施是因應圖書館位於大肚山，正是眼鏡蛇棲息空間的特殊地理位置而採取的。

針對蛇咬傷的處理方式，台中榮總急診部主任醫師詹毓哲強調，精準的治療需要確認是哪種蛇咬傷，才能在給予抗毒蛇血清時知道要使用哪種蛇毒血清，達到對症下藥的效果。詹毓哲進一步說明，只要及時就醫，就能保住性命，提醒大家遇到類似情況時的正確應對方法。

