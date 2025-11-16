眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背

台中一名婦人至圖書館閱讀書報，沒想到竟遭溜進館內的眼鏡蛇咬傷。示意圖，翻攝自野生蛇相臉書社團



台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。

台中市消防局今日中午12時36分接獲通報，龍井圖書館發生民眾遭蛇咬傷事故，於是立刻派員前往救護。遭咬傷的41歲婦人自述，當時她正準備離開圖書館，不料走出大門時，右腳背突然一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷，好在救護人員到場時仍意識清楚，經送往台中榮總救治並注射蛇毒血清，目前生命徵象穩定，並持續住院觀察中。

消防局也通知農業局廠商前往執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊協助，後續在館內捕獲一條30公分長的眼鏡蛇。

