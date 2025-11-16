眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。
台中市消防局今日中午12時36分接獲通報，龍井圖書館發生民眾遭蛇咬傷事故，於是立刻派員前往救護。遭咬傷的41歲婦人自述，當時她正準備離開圖書館，不料走出大門時，右腳背突然一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷，好在救護人員到場時仍意識清楚，經送往台中榮總救治並注射蛇毒血清，目前生命徵象穩定，並持續住院觀察中。
消防局也通知農業局廠商前往執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊協助，後續在館內捕獲一條30公分長的眼鏡蛇。
更多太報報導
說好的雞排呢？ 賭上「台大大氣系招牌」翻車…500人今排隊撲空！最新貼文改17日發
老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
危機未解！馬太鞍溪堰塞湖溢流口「1億立方公尺土石」 林保署嚴密監控滑動
其他人也在看
感覺刺刺的！台中「龍井圖書館」混入30cm眼鏡蛇 1女腳部遭咬送醫
台中市龍井區「龍井圖書館」驚見眼鏡蛇！今日中午12時許，有名41歲女子在一樓書報閱覽室看書時，突然感覺右腳背有刺痛感，發現遭一隻約30公分的眼鏡蛇張口咬下。台中市消防局獲報立即派遣人車前往救援，同步通知農業局廠商到場進行捕蛇作業，順利抓到蛇之，並將女子送至台中榮總治療，經施打血清女子暫時無大礙。至於詳情有待進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
圖書館有蛇！女邁出門右腳突感痛 遭30公分眼鏡蛇咬
台中龍井圖書館，今(16)日發生眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子，準備離開圖書館時，在大門口右腳突然遭一條30公分的眼鏡蛇猛咬，台中消防局獲報會同農業局前往，順利抓到眼鏡蛇，並將女子送醫，施打蛇毒血清，...華視 ・ 15 小時前
30公分眼鏡蛇混入圖書館 41歲女遭咬傷急送醫
30公分眼鏡蛇混入圖書館 41歲女遭咬傷急送醫EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
日本巨熊中彈「假死」！6旬獵人靠近突遭反撲爆頭
日本多地近期接連傳出熊出沒與攻擊事件，引發民眾高度不安。就在北海道、仙台陸續出現巨熊破壞捕獸箱、進入民宅範圍的案例後，群馬縣15日也發生獵人遭假死地的熊攻擊的意外。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
機車.單車相撞2死！ 22歲騎士就醫3小時後離奇死亡
新北市86歲的劉姓老翁，昨(15)日下午騎自行車外出，在新店區民族路，和一名22歲的徐姓機車騎士發生碰撞車禍。當時老翁頭部受傷送醫，騎士則是意識清醒還能自行到院就醫，沒想到3小時後竟宣告不治。據了解，...華視 ・ 21 小時前
龍井圖書館台中婦邁大門 腳背一陣痛竟遭眼鏡蛇咬傷
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中41歲婦人今天上龍井區龍井圖書館，要走出大門時，突感右腳背一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷；消防局救護車送醫在院治療、生命徵象穩定。現場捕獲1條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 18 小時前
彰化市大樓騎樓機車起火及時撲滅 住戶17人吸入濃煙嗆傷送醫
彰化縣彰化市中華西路一棟5層樓高大樓，今天凌晨騎樓停放機車突然起火，火勢上竄，產生陣陣濃煙，部分居民吸入濃煙後嗆傷或感覺不適，警消獲報趕到現場，及時撲滅火勢並將大樓住戶17人送醫治療。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬互傳媒 ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 17 小時前
薔薔透視深V裝超辣！大露性感蜜臀嗆：再不給我就不來
薔薔透視深V裝超辣！大露性感蜜臀嗆：再不給我就不來EBC東森娛樂 ・ 1 天前
眼鏡蛇出沒！台中圖書館驚見毒蛇 41歲女遭咬送醫急注射血清
驚！台中龍井圖書館竟傳出眼鏡蛇咬人事件，一名41歲女子在離開圖書館時，不慎被這種帶有神經性毒素的毒蛇咬傷腳踝。所幸警消及時將傷者送醫，並注射抗蛇毒血清，目前已無生命危險。由於龍井圖書館位於大肚山，正是眼鏡蛇的棲息地，館方已採取灑石灰等防蛇措施。醫師也提醒民眾，若遭蛇咬應盡快就醫並確認蛇種，以便接受正確治療。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
走鐘獎／薔薔風光抱兩獎！重提做歌被騙往事 台上直飆髒話
走鐘獎／薔薔風光抱兩獎！重提做歌被騙往事 台上直飆髒話EBC東森娛樂 ・ 1 天前
天母火鍋店凌晨起火！鐵皮加蓋冒濃煙直竄天際 現場飄塑膠燃燒味
即時中心／綜合報導位於台北市士林區德行西路福華路口的一間火鍋店，在今（17）日凌晨起火，濃煙不斷從店面旁加蓋的鐵皮區竄出，現場瀰漫塑膠燃燒氣味。警消獲報到場後，迅速將火勢於清晨6時13分撲滅，所幸無人受傷。現場燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待後續調查。民視 ・ 57 分鐘前
男學生「天天吃烤香腸」竟罹大腸癌亡！譚敦慈揭「這水果之王」能排毒
烤香腸味道香氣濃郁，一口咬下後爆汁，再來一碗飯，超級滿足，但注意還是要適量食用！長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享案例，曾有一名18歲男學生因為長期吃烤香腸，就醫驗出大腸癌，後來永別於世。對此，譚敦慈指出，燒烤食物易有致癌物，並推薦「食用芭樂」，可以把體內毒素排除！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
走鐘獎／High咖得獎上台開酸「粿王不倫戀」 感謝女友「沒吵著去美國玩」
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
妻夫木聰帶新片《寶島》訪台！2025金馬影展
2025金馬影展選映即將在台上映的日本電影《寶島》（ Hero's Island）也把日本影星妻夫木聰、導演大友啟史帶來台灣。今（11/16）妻夫木聰現身金馬影展，當過兩次台灣觀光代言人的他說每次來台灣都像是回家的感覺，這次來台之前還差點忘記帶護照！現場台灣也對他說「歡迎回家」，妻夫木聰則溫柔秒回「我回來了」。Yahoo奇摩電影戲劇 ・ 12 小時前
「盤子男」愛巢淪女友外遇砲房 鮮肉小王密謀砲友接力榨乾
新北市一名癡心男砸錢租下愛巢，一心一意供養他的女友，豈料，女友非但沒珍惜這份「寵愛」，反而出軌找「小鮮肉」到租屋處翻雲覆雨。更離譜的是，這位大學生「小鮮肉」不僅「橫刀奪愛」，還找來自己的砲友充當「伴遊」，企圖持續「掏空」癡心男的荷包和感情，手法之「囂張」令人咋舌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
16台遊客點5披薩被公審 名醫：不認為台灣朋友有錯
義大利一間披薩店日前有16名台灣旅客光顧，不過老闆卻因為不滿這麼多人只點5個披薩，當場拍影片開酸，事後老闆發聲道歉。名醫姜冠宇評論此事，表示「我不認為這些台灣朋友有錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
充氣城堡突消風孩童驚嚇哭嚎父母急 1童右腳輕微擦傷送醫
「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，昨晚8時當許多小孩正在充氣城堡內遊戲玩耍時，充氣城堡突然消風洩氣，孩童們驚嚇哭嚎，父母急忙撐起城堡，要把小孩抱出充氣城堡，有現場目擊民眾形容像是「絕命終結站」。協辦活動的立委廖偉翔說明，充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。經查有1名孩童右腳輕微擦傷，已送醫治療，並承諾將加強管理，保護安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前