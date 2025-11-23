眼鏡行老闆社群留言性羞辱黃捷 結果呢結果呢？判有罪下場曝

即時中心／徐子為報導



高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群上留言，嘲諷民進黨籍高雄立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者此舉構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。





今年4月21日晚間，這名眼鏡行業者利用經營的眼鏡行帳號，在網友於社群平台Threads分享的新聞動態下留言，因言論點名黃捷且涉及性平，被不少網友截圖、肉搜，並留言標註黃捷，支持黃提告。

黃捷本人看到後留言，感謝網友提醒，蒐證後請服務處主任報警，並對業者提告，雄檢偵辦後，認定業者留言足以貶損黃捷名譽及社會評價，依公然侮辱罪嫌對他提起公訴。

高雄地院審理時，黃捷拒絕與業者和解；法官認為，該業者不思以理性態度在社群軟體上討論公共事務，貿然以嘲諷、貶低女性之文字留言辱罵黃捷，已構成侮辱，考量他犯後坦承犯行，判拘役10天，得易科罰金。

