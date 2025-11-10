眼鏡髒了用洗碗精很NG？專家曝3招安全清潔法：少這一步恐縮短鏡片壽命

生活中心／王文承報導

隨著科技日新月異，3C產品已成為生活中不可或缺的工具。不過，長時間盯著手機或電腦螢幕，導致現代人近視比例大幅提高，許多人因此長期配戴眼鏡。平時鏡片若沾上灰塵或指紋，大家往往習慣直接拿眼鏡布擦拭，但日本眼鏡店老闆坂田賴彥提醒，這樣做其實會對鏡片造成傷害。

根據日媒《FNN》報導，坂田指出，鏡片若有灰塵或髒汙，直接乾擦會刮傷表面，甚至導致鍍膜剝落。正確的清潔方式，應先用清水沖洗鏡片，再用衛生紙或眼鏡專用紙巾輕柔擦乾水分。他也提醒，千萬不要讓鏡片自然風乾，否則容易留下難以去除的水漬；若當下無法用水清洗，可暫時使用濕紙巾輕擦，這比乾擦安全許多。

不少人習慣用廚房洗碗精清洗眼鏡，但坂田表示要特別注意。過去眼鏡店確實建議使用pH值接近中性、以清水稀釋過的洗碗精來清潔，但近年市售洗碗精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力雖然更強，卻容易造成鏡片鍍膜劣化。因此，他建議若一定要使用洗碗精，務必要「以大量清水稀釋」後再使用，或改用眼鏡專用清潔劑會更安全。

坂田進一步指出，眼鏡除了會沾上灰塵外，也常被汗水、化妝品或髮蠟污染，若未定期清潔，容易加速鏡框與鏡片材質劣化。他提醒，清潔時應該「整副眼鏡都要洗」，而非只清鏡片。同時，長期配戴的眼鏡若出現「看不清楚」或「容易滑落」等狀況，也應定期回眼鏡店檢查與調整。

