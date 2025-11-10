眾人敲碗等營收出爐! 台積電表態上漲15元 台股早盤重返27800點關卡

AI與股市示意圖。本報繪製



台股今（8）日早盤在權值股領漲帶動下反彈，早盤一度上漲逾200點，重回月線之上，最高來到27,889.57點，指數重返27,800點關卡。權王台積電領軍上攻，早盤上漲15元至1,475元，成為多頭指標。

其他權值股表現分歧，盤中台達電上揚19元至984元，鴻海上漲4元至248元，廣達上漲4.5元至291.5元；聯發科則下跌10元至1,250元，於平盤附近震盪。電子類股、金融類股指數同步上漲，不過櫃買指數翻黑，凸顯中小型股表現偏弱。

廣告 廣告

法人指出，市場焦點集中在台積電今日將公布10月營收，以及鴻海預定12日召開法說會，釋出第三季財報與營運展望，兩大龍頭動態預料將牽動後續台股走勢。

依照台積電先前在法說會預估，第4季合併營收介於322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。台積電董事長暨總裁魏哲家日前強調，「以後每一年都會創新高」，令市場充滿期待。

美股方面，上周五主要指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲74.80點，收在46,987.10點；標普500指數漲8.48點，收6,728.80點；那斯達克指數小跌49.45點，收23,004.54點；費城半導體指數則下跌71.03點至6,947.36點。科技股跌勢收斂，輝達（NVIDIA）微漲0.04%，台積電ADR下跌0.95%。

回顧前一交易日（7日），台股受到外資調節影響，下跌248.04點，收在27,651.41點，失守月線（約27,717點）。上周五三大法人同步賣超合計達473.26億元，其中外資賣超353.56億元、自營商賣超105.84億元、投信賣超13.86億元；外資賣超前10名個股包括元大台灣50、玉山金、南亞科、中石化、元大高股息、國泰永續高股息、台玻、中纖、台新新光金及華航。

廣告 廣告

不過，輝達執行長黃仁勳8日現身台積電運動會，成為全場焦點，各界也關注是否還有利多釋出。台積電董事長魏哲家透露，黃仁勳此行「是來要求更多晶片」，但至於具體增加的數量，「屬於機密」，顯示AI晶片供應仍吃緊。

今天台股在AI伺服器需求續旺激勵下，由台積電股價領軍表態，法人指出，廣達、緯創將於本週陸續公布第三季財報並召開法說會，市場也將聚焦AI供應鏈後續成長動能。

更多太報報導

新壽分手費44.7億今送議會？蔣萬安曝進度：有望本週完成解約

全球超高資產家族面臨新挑戰! 渣打：逾五成考慮搬遷家族辦公室

賴總統有親令經濟部長不要綠電？龔明鑫本人回應了