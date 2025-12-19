眾人逃命畫面曝！27歲通緝犯中山站外砍人 闖誠品南西後墜樓「全館急撤離」

犯案的張男持刀一路砍進誠品南西，所有人驚慌逃竄。（翻攝畫面）

台北捷運北車、中山站接連發生丟擲煙霧彈並隨機砍人的事件，涉案的27歲張姓通緝犯晚間犯案後衝進中山站旁的誠品南西店，遭警方圍捕後墜樓，誠品隨後發出聲明表示，已在第一時間撤出全館人員，後續配合警方調查。

犯案的27歲男子張文在北捷中山站4號出口外丟擲煙霧彈後，拿出預藏的刀刃開始對等紅燈的機車騎士和逛街民眾一陣猛砍，引發現場騷動，所有人驚慌逃竄，而張男持刀一路砍進誠品南西店，在6樓遭警方圍捕後墜樓，當場失去生命跡象，送醫後仍不治。

張男在中山站外持刀隨機砍人，所有人立刻驚慌逃竄。（翻攝自Threads @_tonyun）

張男犯案後闖進誠品生活南西店，隨後墜樓。（翻攝自Threads @_tonyun）

事件造成嚴重傷亡，誠品生活隨後也宣布今晚不營業，並發出聲明表示，對於發生此突發事件深感震驚與遺憾。他們在第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。「目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。」

