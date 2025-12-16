眾人驚險躲流彈！ 雪梨海灘槍擊新影像曝光 遊客到處找掩蔽

澳洲總理艾班尼斯，親自探望邦迪海灘槍擊案英雄阿邁德。(圖／達志影像路透社)

澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案，又有新的目擊畫面曝光。有目擊者拍到槍擊案發生當下，不少遊客趕緊壓地身體、尋找掩蔽，避免被流彈波及。不過，附近一名水果店老闆，在挺身壓制槍手並奪走嫌犯槍枝的過程中，因此中彈送醫，現在他也成了澳洲人的英雄。

澳洲總理艾班尼斯，親自探望邦迪海灘槍擊案英雄阿邁德。(圖／達志影像路透社)

槍擊發生時，現場目擊者捕捉到身穿黑色衣服的槍手在不遠處開火的畫面。槍聲響徹雲霄，使得海灘上的遊客紛紛尋找掩護，有的趕緊趴在地上，有的則躲在鐵欄杆或樹幹後方，以避免被流彈波及。一名目擊者表示，他原本以為聽到的是煙火聲，但下一秒就看到有人躺在地上，甚至有一名孩童中彈，這可能是他見過最糟糕的事情。

根據外媒報導，在槍擊事件當中，43歲水果店老闆阿邁德表現出非凡的勇氣。他奮不顧身地趁機奪走50歲槍手Sajid Akram的槍枝，但在這個過程中，卻遭24歲嫌犯Naveed Akram開槍擊中倒地，隨後被緊急送醫接受治療。阿邁德的父親對兒子的行為感到無比驕傲，他表示自己的兒子是英雄，是澳洲的英雄。

新南威爾斯州州長柯民思親自前往醫院探望受傷的阿邁德，並稱讚他是「真正的英雄」。阿邁德的英勇事蹟不僅感動了澳洲民眾，更觸動了全球人心。為了支持這位英雄，民眾發起了募款活動，目前已經籌集到超過184萬美元的驚人數字，展現了全球對這位勇士的支持與敬意。

受到槍擊事件的影響，當地大學已經發布相關通知，為學生和受影響的教職員工提供心理諮詢支援，幫助他們度過這段艱難時期。澳洲各地大學也紛紛呼籲學生們暫時不要前往邦迪海灘，以確保自身安全，避免可能的危險。

