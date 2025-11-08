眾將來尬陣！家將齊聚嘉市震撼出巡
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市傳統廟宇眾多，更有「家將窟」之稱，是台灣重要的家將文化傳衍地區，國立傳統藝術中心今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動，今天眾家將齊聚嘉義市震撼出巡踩街，隊伍行經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，結合迎神踩街、匯演、市集、收驚祈福及鬥陣卡牌抽好禮，展現豐沛宗教文化能量。
嘉義市長黃敏惠與市府團隊歡迎各陣頭、將爺齊聚嘉義市，與國立傳統藝術中心主任陳悅宜致贈錦旗給20組陣藝團隊，表達對文化傳承的感謝，立委王美惠與張啓楷也一同參與；活動宣傳大使王彩樺與女兒庭庭擔任主持人，踩街儀式邀請綏靖侯嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩與傳藝文昌祠文昌帝君三大神明聯袂出巡，場面盛大。
黃敏惠說，嘉義市自2022年起每兩年舉辦「全國家將文化祭」，以文化角度重新詮釋家將，翻轉社會大眾對陣頭的刻板印象，吸引年輕世代親近傳統，2024年「全國家將文化祭」更邀集嘉義縣市、新北、臺中、臺南、屏東等10間知名將館，在中央噴水池為市民祈福；相關活動與「2025鬥陣趣」活動皆以家將文化為核心，傳遞正義、勇氣與情義的信仰價值，讓民眾從藝陣中看見台灣多元文化。
市府文化局長謝育哲說，市府多年來推動無形文化資產保存，目前登錄無形文化資產的家將團體共有5團，包括古桃城拱吉堂什家將團、嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將、震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本舘及鎮北宮駕前隍義堂什家將，涵蓋八家將、什家將等多種系統；團隊長年深耕在地，是嘉義市無形文化資產的重要力量；為推廣家將文化，文化局陸續出版「嘉義市無形文化資產系列叢書」，如「將顯神威拱吉堂」、「將心永傳振祐堂」及「將藝百年：如意振裕堂」等專書，記錄信仰文化的生命力。
