眾星悼北捷案！ 林美貞中山險遇恐攻 嘻小瓜遭炎上歉

捷運中山站爆發恐怖攻擊事件。（圖／東森新聞）





國內外藝人紛紛發聲哀悼，女星林美貞嚇壞，說中山站事發當下，她正好在附近買東西吃，沒想到離危險這麼近，而嘻小瓜則怒喊，隨機殺人應該要唯一死刑，還激動嗆網友，引發爭議刪文道歉。

捷運台北車站、中山站爆發恐怖攻擊事件，女星林美貞就嚇壞發文，因為她開的烘焙工作室離中山站百貨走路才4分鐘，當時她出門覓食，看到異常多人就折返回店，看到新聞後簡直嚇傻，竟然離危險這麼近。藝人嘻小瓜更激動發文，寫下隨機殺人應該要處「唯一死刑」，他反遭網友質疑是法盲，嘻小瓜怒嗆網友，真希望躺下的是你本人，引發爭議，隨後緊急刪文發聲道歉，他稱自己是情緒發言，強調持續關注社會新聞，看到想活下去的人，無法決定生命終點，感到難過，會更注意身份謹慎發言。

資深藝人吳宗憲也發聲，認為兇嫌可能壓力太大，有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯，希望能用愛與溫暖撫平傷痛。九把刀更曬出哨子照片，說已經買好緊急狀況需要的各種器材，提醒大家想保護家人，就要保持警戒意識。藝人蔡允潔也痛斥嫌犯張文不配當人，到底憑什麼剝奪無辜者活下去的權利。

甚至就連玩命關頭，好萊塢男星泰瑞斯吉布森也在IG轉發案發當下影片，引發國外網友熱議，認為當下所有人都沒臨場反應，這麼多車也沒人阻止他，請告訴我這是AI影片。台北恐攻事件震驚國內外社會。



