眾星悼曹西平！比莉哭整夜 男星曝他罵「醜八怪」背後用心

比莉得知曹西平過世哭了整夜。（圖／林弘斌攝；羅永銘攝）

藝人曹西平昨(29日)傳出在三重家中過世，享壽66歲，他生前口直心快、刀子口豆腐心，讓他在演藝圈人緣極好。過世消息傳出後，「比莉」王雪娥稍早發文哀悼，除了恭喜他解脫，也坦言放不下，「我一夜未眠，淚水停不下來」。

比莉稍早發文，表示得知曹西平過世後輾轉難眠，想到他剛出道時每次錄完影，一堆人在她家吃飯、聊天、跳舞，快樂回憶難忘，她也不忘稱讚曹西平的孝順，「你仁至義盡，自己背著生病的父親幫他洗澡、按摩、餵他吃飯，一邊賣可麗餅」，還為了照顧住在台中的爸爸放棄演藝事業，「你好走，去自由飛翔，你這個碎碎念的外星人」。

比莉發文。（圖／翻攝自 IG）

「香蕉」王俊傑說，一早看到這新聞不敢置信，回憶過去到曹西平的店裡，立刻被對方罵：「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」，他以為自己真的醜，不敢多說話，後來才知道曹西平的心善、無架子，「原來他罵的醜八怪，是最親切的招呼，原來他好有愛，默默關心後輩，很認真的對著我講不下三次：『香蕉，孝順善良的人運氣不會差的』、『要賺錢家照顧好太太』，這些話我會記一輩子的...」。

金馬影帝吳慷仁回憶先前拍攝《台北愛情捷運》中的「鮮肉老爸」短片，曾和曹西平合作還組成快閃組合「奶油起司」，兩人還一起練習表演了曹西平的〈野性的青春〉，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油...」，懷念過去一起拍攝的時光。

王中平和余皓然則在臉書說：「永遠記得我們馬祖勞軍，你氣老闆給我紅豆冰的紅豆比你多，曹哥，一路好走」。電影《新十二生肖》女主角、劉至翰妹妹劉致妤發黑底文驚訝說：「我不信！四哥你等一下就會出來罵人對不對！快點開駡！」並呼籲大家可以幫曹西平的乾兒子處理後事。

而早年和曹西平一起主持《來電五十》的郭靜純說：「曹哥是少數在演藝圈，永遠會像親人般關心我的家人摯友...曹哥，以前很怕祢唸我，現在很懷念祢唸我的每一句～我到現在都記在心裏...希望祢在天國開開心心繼續哨子吹下去B～B～B」。

「薔薔」林嘉凌寫下：「常工作完看四哥直播聊天，和四哥一起罵天南地北，還有我買的一對耳環，還在四哥那累積免運中，這些日子我將永遠懷念，帥氣大方的四哥永遠在我心中，人生太多苦難折磨與包袱，四哥真正的自由了」。郭彥均也說，有次一起錄影時稱讚曹西平的墨鏡很好看，錄影結束後曹西平就把墨鏡直接送給郭彥均，說：「我戴夠久了你喜歡換你戴」，郭彥均稱讚說：「簡單的一句話他就把他喜歡的東西，無私的分享給我這是我認識的曹大哥，沒有心機、熱情、簡單，心裡不藏事情的曹大哥一路好走」。

