眾星淚送「國民爺爺」李順載 河智苑告別式淚崩：永遠是您粉絲會會長
韓國「國民爺爺」李順載（이순재，藝名李純才）11月25日清晨辭世，享耆壽91歲。他的告別式今（27日）在首爾峨山醫院殯儀館莊重舉行，曾與他合拍韓劇《愛上王世子》的河智苑，代表演藝後輩讀念悼詞追憶，難過地數度哽咽。
河智苑在悼詞中提到，「無法相信必須親手送走這位我敬愛的老師，彷彿現在仍能聽見老師低沉而堅定的聲音。」她回憶兩人是在2012年播出的《愛上王世子》初次合作，透露曾問過李順載：「為什麼演戲越演越難？」當時李順載只是平靜回應：「我現在也還覺得難啊！」直言這句話仍讓她一生受用，給足她堅定的力量與提醒。
河智苑感性地說：「老師演了幾十年仍願意承認不簡單，這份坦率與謙遜，是我永遠不會忘記的教誨。」更接續說道，「老師是代表韓國的國寶級演員，也是從不失去謙遜的真正藝術家。我會努力成為不辜負老師教導的演員，對作品誠實、對人溫暖、對演技永遠保持謙卑。」最後流著淚說道：「老師，我愛您。永遠都是您粉絲會的會長。」
此外，今早的告別式包括曾與李順載合作《歡樂滿屋》（另譯：穿透屋頂的High Kick）的鄭寶石、丁一宇，以及崔秀宗、柳東根、鄭埻夏等藝人都到場，送李順載最後一程，而李順載也將在利川伊甸樂園長眠。
1935年出生的李順載，對演戲始終懷抱著熱忱，即便90歲高齡仍在演戲，是韓國演藝圈最高齡的現役演員，去年更以電視劇《狗之聲》獲2024 KBS演技大賞的年度大獎殊榮，成為三大電視台演技大賞史上最高齡得主。
細數李順載的演藝人生，他1956年透過電視劇《我要成人》出道，此後演出《野人時代》《許浚》《商道》《李祘》《六龍飛天》《金錢之花》《衣袖紅鑲邊》等劇，還曾為實境綜藝《花漾爺爺》走訪台灣趴趴走，是韓國代表性的國民演員，被後輩演員們尊稱「老師」。
