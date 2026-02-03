眾星雲集！超級盃廣告30秒3.2億 史上最貴

一年一度的美國超級盃將在8日開打，今年30秒黃金時段廣告要價3.2億台幣。（示意圖／Pexels）





一年一度的美國超級盃將在8日開打，今年30秒黃金時段廣告要價3.2億台幣，創下史上新高。好萊塢影星馬修麥康納，還有天后女神卡卡都出現在廣告當中，就連百事可樂、百威及品客等知名廠商都提前釋出廣告，期盼在網路預熱，將「天價廣告費」效益最大化，也顯示在數位浪潮之下，各廠商仍看中超級盃「破億觀眾同時在線」的電視直播行銷力。

過去與慢跑畫上等號的影星馬修麥康納，在最新廣告中坐上車，為外送平台宣傳。

房產經銷商廣告：「我一直都想和你住在同一個社區，所以讓我們好好享受這美好的一天吧。」

就連女神卡卡也開金嗓，為房產經銷商代言。在超級盃廣告黃金時段，幾乎是眾星雲集，百事可樂甚至找來死對頭可口可樂的北極熊進行盲測，結果卻毫不留情大肆調侃。

超級盃廣告平均每30秒廣告售價，最高已飆到3.2億台幣，創歷史新高。

電解質補充粉廣告：「那麼再看我一眼吧，只因空中一片冷寂。」

為了讓天價廣告費發揮最大效益，許多廠商祭出全明星陣容，就連《侏儸紀公園》也來了，主打懷舊風。

美國電信業者廣告：「你是怎麼做到的？我來示範給你看，你那邊訊號好嗎？喔，謝謝你，格蕾絲，是的，Wi-Fi總會找到出路。」

甚至顛覆以往開賽才公布廣告的傳統，在8日開打以前就提前在網路發布廣告，就是為了賽前引發病毒式討論，提前在社交平台預熱搶流量。

醬料廣告：「甜蜜的三明治時光，讓它更加美味。」

看來超級盃不只是球星一年一度的盛事，也是廣告商口袋深度與創意的頂尖對決。

