眾星雲集！香港A咖天王齊聚晚宴 70歲周潤發滿頭白髮現身

香港藝能娛樂集團40周年晚宴，現場星光熠熠。(圖／微博)

香港藝能娛樂集團昨晚(17日)舉行40周年晚宴，眾多大咖影星齊聚一堂，現場含金量相當高，還包括來自台灣的知名經紀人邱瓈寬，只見她四處寒暄，足以見得人脈相當廣，其中最顯眼的莫過於影帝周潤發，年近70歲的他，頂著一頭白髮現身晚宴，搶盡眾人目光。

香港藝能娛樂集團舉行40周年晚宴，現場星光熠熠，大半個演藝圈的A咖人物齊聚一堂，像是洪金寶、劉德華、李克勤、譚詠麟以及任達華等人，眾人平時忙於演藝事業，罕見齊聚一堂，話匣子一打開就停不下來，其中只見一個熟悉身影不斷四處寒暄，就是台灣赫赫有名的經紀人邱瓈寬，她不時與劉德華等人交頭接耳，還與周潤發搭肩合照，可見平時頗有私交。

周潤發頂著滿頭白髮現身。(圖／微博)

金馬影帝周潤發，頂著一頭白髮，身穿黑色套頭衫搭配牛仔褲現身，雖然已經年近70歲，不過講起話來中氣十足、精神奕奕，身體依舊相當硬朗，加上平時熱愛爬山，身材維持的相當好。當他上台致詞時，先是以一句「各位台下的朋友，我是周潤發」開場，即便只是簡單問候，仍引起全場熱烈掌聲，雖然近年淡出演藝圈，偶爾還會出席重要活動，近來參加MAMA頒獎典禮時，當眾牽起GD熱舞，至今仍讓粉絲津津樂道。

同樣成軍40周年的香港明星足球隊，也一同出席參與晚宴，天后楊千嬅更在歌壇前輩溫拿五虎面前獻唱代表作《野孩子》，台下來賓更是一同大合唱，炒熱現場氣氛。

