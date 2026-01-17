眾星齊聚鹽味開席 王彩樺、羅時豐領軍熱唱！ 雲林口湖鹽味餐桌點燃濱海新年觀光動能

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今(17)日於雲林口湖遊客中心盛大舉辦「2025–2026雲嘉南濱海｜鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」，結合音樂演出與在地農漁美食，邀請王彩樺、羅時豐等知名歌手接力開唱，吸引近500位民眾熱情參與。活動席開25桌瞬間額滿，以歌聲與海味交織，為雲嘉南濱海觀光揭開溫暖而有力量的新年序章。

「鹽續幸福．鹽味餐桌音樂會」口湖登場，雲嘉南濱海熱鬧開席。(記者廖承恩翻攝)

本次活動現場貴賓雲集，包括行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、雲林縣政府文化觀光處處長謝明璇、中華民國遊樂區協會理事長李吉田、立法委員劉建國服務處代表，以及雲嘉南管理處處長徐振能、阿里山國家風景區管理處副處長伍哲宏等人，與民眾一同感受濱海地區的人文魅力與觀光活力。

音樂會由方順吉深情獻唱揭開序幕，搭配黃文龍情感細膩的薩克斯風演奏，為夜晚鋪陳溫暖基調；甜心寶貝魏嘉榆隨後登台，並與方順吉合唱《鹽山之戀》，唱出雲嘉南鹽業文化的歷史記憶。新生代歌手吳秉辰演繹多首台語經典曲目後，「台灣濱崎步」王彩樺以代表作《保庇》掀起全場高潮，壓軸由鐵肺大叔羅時豐登台獻唱，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰。

王彩樺羅時豐領軍開唱，口湖鹽味餐桌引爆雲嘉南濱海觀光新年動能潮。(記者廖承恩翻攝)

除精采音樂演出外，「鹽味餐桌」更成為活動亮點。餐點由布袋魅力商圈店家及榮獲台灣百大伴手禮殊榮的「茗城美食」精心料理，嚴選雲林、嘉義在地農漁產，推出蒜頭蛤蠣雞、金鑽蛤蠣海鮮粥、清蒸龍虎斑、鰻魚米糕、龍膽火鍋、烏魚子全盤等11道佳餚，讓民眾以味蕾感受濱海產業的豐饒與職人用心。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，口湖遊客中心不僅是推廣環境教育與國際交流的重要據點，也位處雲林縣唯一、面積逾1,600公頃的養殖漁業生產專區。園區地標「海將軍的頭冠」裝置藝術曾榮獲義大利A’設計大獎與巴黎DNA設計獎，並由口湖鄉金湖休閒農業發展協會經營，近年接連獲得台灣觀光金獎及觀光亮點獎肯定，展現地方深耕與永續經營成果。

除精采音樂演出外，「鹽味餐桌」更成為活動亮點。(記者廖承恩翻攝)

雲嘉南管理處指出，未來將持續結合音樂、節慶、市集與互動體驗，推動多元觀光活動，包括115年2月14日於嘉義布袋高跟鞋教堂舉辦「浪漫民歌夜」、3月14日於臺南北門遊客中心推出「台式搖滾夜」，並串聯北門王爺藝饗節等特色活動，吸引更多遊客走進雲嘉南濱海，體驗自然、生態與人文交織的獨特風景。