《眾生相》取材真實經歷 金馬最佳導演李駿碩邀砲友助陣

《眾生相》透過一名男同志的約砲生活，看盡人生百態。（佳映娛樂提供）

香港導演李駿碩以低成本的獨立製作《眾生相》在今年金馬獎獲最佳導演，片中透過一名男同志的約砲生活，看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在。他以這部電影記錄這些年情緒和心境轉變，並堅持完整呈現約砲過程以反映真實人生：「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，有時當然也會有失望。」

李駿碩編劇、執導的《眾生相》藉由私密題材反映複雜的社會現實，片中呈現同志性愛的寫實程度在華語影壇堪稱空前。過去同志電影拍攝性愛多半點到為止，李駿碩卻將完整過程鉅細靡遺地拍出。

李駿碩認為：「我們有時得花半小時、1小時做事前準備，這就是gay sex的一部分。大多gay片很少會描述這個部分，我覺得這個部分很重要，我要拍出來，而且要在電影一開始的時候就拍出來。」

李駿碩說，人們約砲時永遠不知道這個對象是否值得，有時做好各種準備和期待，對方卻沒出現，或是見面後被打槍，更可能對方當日狀況不好、表現不佳，萬事俱備卻終究白忙一場。他在英國讀書時，有次約的對象到他房間後，他還泡茶給對方喝，對方卻說手機留在車上要回去拿，就再也沒有回來。他以前會傷心或憤怒，覺得自尊心受挫，但如今心理已較平衡，不再覺得都是自己的問題。約砲經歷不僅見證人的成長，更讓人在芸芸眾生之中摸索出自處之道。

《眾生相》男主角張迪文（右）入圍今年金馬獎最佳新演員。（佳映娛樂提供）

李駿碩《眾生相》中的約砲故事都取材自個人真實經歷，其中近半數角色更由他真實生活中曾約過的砲友登場演出，甚至直接以對方家做拍攝場景，重現當時現場與對白互動，因此效果格外自然放鬆。他真實生活中的男友也在片中演出並擔任監製。而他能如此忠實捕捉眾生的真實經歷，得益於畢業於香港中文大學新聞系的專業背景，相當習慣在街頭與陌生人交談互動和田野調查。他說：「其實我覺得我對於不同的人的故事和經歷，本來就有多一點的好奇心。因為就是我這樣的人，才會當編劇嘛！」

他在約砲經驗中以誠相待廣結善緣，許多砲友後來都保持聯絡成為朋友，更意外在他開始擔任編劇和導演後，為他帶來了豐沛且多元的人力資源。除了《眾生相》有賴眾多砲友貢獻故事並協助參與演出，還曾有砲友因在時尚界工作而為他贊助服裝造型，更有砲友曾協助取得重要的場景資源。陌生人之間的性愛互動雖然可能因期待而帶來失望，卻也可能帶來難以預期的驚喜，例如因將砲友故事拍成《眾生相》而獲得的一座最佳導演金馬獎。

《眾生相》將於下週五12月12日全台上映，導演李駿碩將與本片男主角、入圍本屆金馬獎最佳新演員的張迪文在上映首周期間會見影迷。更多電影相關消息請鎖定佳映娛樂臉書粉絲頁https://www.facebook.com/Jointmovie.tw

