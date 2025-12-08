《眾生相》導演擊敗前輩奪金馬！李駿碩約P人生搬上大銀幕

【緯來新聞網】香港導演李駿碩以低成本獨立製作電影《眾生相》，透過一名男同志的約砲生活，在不同境遇之間看盡人生百態，更呼應香港當代青年的身分和存在，在本屆金馬獎勇奪最佳導演獎。

導演李駿碩（左）找張迪文當主角。（圖／翻攝李駿碩IG）

《眾生相》中的約砲故事，都取材自李駿碩個人真實經歷，現實中的的男友有演出並擔任監製。另外，其中近半數角色更由他真實約過的砲友本人演出，甚至直接以對方家裡做為拍攝場景，重現當時現場與對白互動，因此演出效果格外自然放鬆。



在約砲經驗中以誠相待廣結善緣，不僅許多砲友後來都保持聯絡成為朋友，更意外在他開始擔任編劇和導演後，為他帶來了豐沛且多元的人力資源。



李駿碩透過這部私密電影紀錄這些年不同的情緒和心境轉變，並堅持將約砲過程完整呈現以反映真實人生，「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，然後有時候當然也會有失望」。

《眾生相》以黑白呈現。（圖／佳映娛樂提供）

過去同志電影拍攝性愛多半點到為止，李駿碩在《眾生相》中卻將完整過程鉅細靡遺地拍出，從赴約前的清洗剃毛等準備工作，到見面後成功與失敗的經歷，事前事後的交談互動，甚至包含使用各種助興物品與角色扮演。



他認為呈現這些具體的細節非常重要，就是真實人生，「我們有時得花半小時、一小時做事前準備，這就是gay sex的一部分。我覺得大多gay片很少會描述這個，我就覺得這個部分很重要，我要拍出來，而且我要在電影一開始的時候就拍出來，這是很確定的事」。



他表示，約砲時永遠不知道這個對象是否值得，有時做好各種準備和期待，對方卻沒出現，或是見面後被打槍，更有可能對方當日狀況不好表現不佳，萬事俱備卻終究白忙一場。《眾生相》12月12日全台正式上映。

《眾生相》海報。（圖／佳映娛樂提供）

