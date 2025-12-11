《眾生相》張迪文全裸戲向梁朝偉看齊 自曝床戲尷尬場面：鼻涕都流出來了

《眾生相》演員張迪文（左）、導演李駿碩為電影上映來台。田瑜萍攝

以電影《眾生相》拿下今年金馬獎最佳導演的香港導演李駿碩，今（11日）與本屆金馬新人獎提名的張迪文一同來台接受媒體訪問。李駿碩透露，他將金馬獎座放在爸媽家，「因為怕放在我家被認出來，爸媽很開心會帶出去給親戚朋友看，或是讓給叔叔、伯伯們摸一下。」

李駿碩坦言拿下金馬獎有種童話的感覺，當時回到香港有點回到現實世界，這次為電影上映再來台灣非常興奮。聊到與張迪文合作契機，李駿碩透露，先是看到張迪文在艾瑪史東以《可憐的東西》拿下奧斯卡影后時，在Instagram上有感而發表示自己想前進奧斯卡的貼文。

演男主角契機：懂得欣賞自己身體

後來李駿碩要湊齊12個人玩狼人殺，找了很久沒聯絡的張迪文，當晚兩人深聊成為開端。李駿碩笑說，找張迪文演男主角，第一是他狼人殺玩得好，再來他欣賞自己身體有自信，想要的事情也不會躲躲藏藏不說出口，「我需要一個可以講出來不會害羞的演員。」

《眾生相》成本僅新台幣600萬元（150萬港幣），片中有多場性愛戲，李駿碩透露共拍了10天，每天拍12個小時，「我們不花錢、不花時間去換場景，演員都是拍1天就結束，但其中有1位演員拍了2天，不過最後沒用上。」

《眾生相》導演李駿碩以自己約炮的經歷拍成了這部探討人生哲學的電影，並拿下62屆金馬獎最佳導演獎。田瑜萍攝

張迪文看導演獲獎哭成淚人兒 自爆全裸理由：「梁朝偉也露了」

《眾生相》以一場場與不同階級、身分的性愛中，去探索人生關於自由、愛等哲學性的話題。片中性愛橋段全源自於導演親身經歷，甚至交往10年的男友也參與演出。張迪文笑說與導演男友對戲不尷尬：「他是最後一個，也比較有經驗，但基本上對戲的演員都很有經驗非常厲害。」李駿碩則透露，片中的性伴侶不僅他男友，有幾位也都是「本人演出」，甚至直接以對方家做拍攝場景，

張迪文在片中長時間全裸，他笑說一點都不抗拒：「我第一時間就覺得梁朝偉也露了，我一個新演員有什麼好不露的。」他坦言此次並沒有特別減肥，是因為真的吃不胖，並自信表示：「雖然很消瘦但有美感。」還笑說李駿碩男友還從紐約帶甜甜圈來慰勞工作人員，他當時還想：「這是可以吃的嗎？」

張迪文把玩女友送他小相機，女友原意是希望他來金馬獎時能用這相機記錄所見所聞，但張迪文笑說其實沒怎麼拿來拍照。田瑜萍攝

鼻涕直流仍敬業對戲 家人曾反對拍攝卻默默參與

張迪文透露拍攝過程中，有天頂著鼻子過敏上陣，不僅因為吃了過敏藥整個人昏沉，還鼻涕直流去親對手演員，「因為長鏡頭一鏡到底不能停，我怕他會覺得很噁心。」李駿碩笑說當天太遠了沒看到鼻涕，但其實對張迪文進入狀態有幫助。

張迪文坦言，其實家人一開始挺反對他拍攝《眾生相》：「但在開拍當天清晨4點要出門，碰到我媽剛起床，我跟我媽說，我還是會去拍，希望家人不要有芥蒂。」雖然家人就連《眾生相》進了柏林影展和金馬獎，仍婉拒張迪文邀請觀影，「我爸說他不想看到銀幕上兒子光著身體。」

但他感謝家人給了他空間去拍。李駿碩則透露張迪文家人其實也默默參與了電影拍攝，包括張迪文80多歲的阿嬤曾開車載他們去拍戲，有次工作人員叫車甚至張迪文媽媽開的計程車。

而金馬獎當天，當李駿碩拿下金馬最佳導演獎時，台下的張迪文哭成淚人兒。張迪文笑說：「我覺得看著很信任我，我也很信任他的人，拿了一個華語電影的大獎，覺得我有幫助他這個獎，也等於是我成就、參與了這件事，所以非常高興，好像也沒有幾個演員，可以讓導演拿最佳導演。」電影將於12月12日上映。



