《眾生相》金馬導演招認獎座不在家 張迪文三點全裸床戰曝糗事：怕嚇到對方

【緯來新聞網】香港導演李駿碩執導電影《眾生相》，描述男同志透過約砲看盡人生百態，他也以黑馬之姿抱回金馬最佳導演獎，今（11日）他與男主角張迪文在台接受訪問，笑喊金馬獎座現在放在爸媽老家，招認：「放在自己家裡怕被人認出來。」還透露爸媽開心到會拿金馬獎座秀給親戚看，十分以兒子為榮。

《眾生相》導演李駿碩、演員張迪文來台宣傳。（圖／許方正攝）

片中描述約炮人生，多數取材自導演李駿碩個人真實經歷，就連真實男友也親自下陣拍攝親密戲。片中張迪文有多場親密戲，還有三點全露鏡頭，他坦言爸媽還是堅持不看，甚至在他接演時持反對意見，如今電影上映，爸媽也還是表示：「還是不看了，不想看兒子在大銀幕全裸。」提到選角過程，張迪文表示看完艾瑪史東主演電影《可憐的東西》，在IG動態打卡，喊話想前進奧斯卡，碰巧李駿碩當時正在找尋《眾生相》選角，兩人一拍即合，「我覺得這是很藝術性的電影，可以去試試看。」



導演李駿碩則表示，原先就認識張迪文，有天在家約朋友玩狼人殺，因為缺人在IG社群徵人，跟張迪文聯繫上。兩人聊天時，他想起張迪文的動態，問了句：「你是真的想當演員嗎？」張迪文給了他十分肯定的答案，讓他覺得張迪文對於做演員的渴望，應該是可以駕馭《眾生相》的演出，「我問他說想不想當演員，他如果回說『我也不知道』，那我就不會找他了，我覺得喜歡就是要說出來。」



《眾生相》成本約港幣150萬(約台幣601萬)，拍攝10天，一天12小時就完成。被問到一開始會不會對三點全裸感到猶豫？張迪文笑喊：「其實我第一時間就想到梁朝偉，資深演員都露了，新演員有什麼資格說包袱呢？我覺得拍這部電影，也是我自己成為演員要跨過的一個坎。」



至於拍攝時最困難的部分，張迪文透露有天拍攝他鼻子過敏，鼻水流不停，但又礙於每場做愛鏡頭都是長鏡頭拍攝，導演沒喊卡之前他不敢喊停，只得拿起衛生紙擦鼻水，擦完繼續拍親密戲，「喊卡以後，我立刻跟對方說對不起，怕他覺得很噁心，還好他說沒關係。」被問到跟導演男友上演親密戲碼會不會覺得尷尬？他則表示不會，「其實大家都很專業的。」提到金馬獲獎，張迪文表示自己當時聽到李駿碩得獎，整個人哭到不行，「我覺得他拿獎比我自己拿獎還要更激動，就覺得有多少演員能夠成就導演拿獎呢？我有幫他拿到大獎，成就這件事，覺得很開心。」《眾生相》將於12月12日在台上映。

導演李駿碩以《眾生相》抱回金馬最佳導演。（圖／許方正攝）

張迪文拍《眾生相》對於三點全裸戲碼沒想太多就答應。（圖／許方正攝）

