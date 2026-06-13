眾神球場、世界肚臍 墨西哥燃燒足球魂！跋山涉水都要踢

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墨西哥14歲少年瓜達盧佩熱愛足球，親友叫他「梅西」。路透社



世界盃足球賽正如火如荼舉行，主辦國之一墨西哥的墨西哥城，是個只要空間夠就可見足球場的城市，從高速公路涵洞、城市邊緣、世界遺產內都可見足球場，包括高海拔的眾神球場，「世界遺產」內的草地球場，球員要搭船才能到，「世紀肚臍」火山口旁也有球場。

路透社報導，在墨西哥北部蒙特雷（Monterrey）貧困社區裡，14歲的瓜達盧佩（Humberto Guadalupe）每個週末都會在社區足球場上度過，親朋好友都叫他梅西（Messi）。

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綽號「梅西」的墨西哥14歲少年瓜達盧佩（左）與朋友玩球。路透社

「梅西」瓜達盧佩踢球的球場，周圍是廢棄的汽車和泥濘道路，他的夢想是成為職業球員：「無論如何這終究會實現的，即使輸了比賽，我們也昂首挺胸。」瓜達盧佩對足球的熱愛與夢想，同時也是眾多墨西哥年輕人的熱愛與夢想。

墨西哥城的兒童在社區球場玩球。路透社

美聯社報導墨西哥城平均海拔2240公尺，而城南郊區托盧卡火山（Teoca Volcano）火山口內的足球場，比這城市再高700公尺，有著「眾神球場（Field of the Gods）」之稱。

墨西哥城附近托盧卡火山的足球場，此處海拔約700公尺，又名「眾神球場」，每週日都會舉行業餘比賽。路透社

這裡每週都舉辦業餘聯賽，球員與觀眾開車、騎摩托車或腳踏車甚至步行來球場。這是當地社區60多年前建造，球員比賽時，薄霧繚繞於四周松樹果樹之間。

墨西哥城「眾神球場」正舉辦業餘聯賽，球場位於托盧卡火山口內。路透社

聯合國教科文組織列為世界文化遺產的霍奇米爾科（Xochimilco），擁有墨西哥城週邊少見的天然草地球場，每個週末也有業餘隊伍比賽。

墨西哥城南部霍奇米爾科地區，為聯合國教科文組織世界遺產，此為墨西哥城少數天然草皮球場，民眾得搭傳統平底船前往。路透社

球員和觀眾要搭傳統平底船「特拉希內拉（trajinera）」，穿越農地才能到達，這些農田幾世紀前是阿茲特克（Aztec）首都的糧倉。

墨西哥城南部受保護的霍奇米爾科地區，為聯合國教科文組織世界遺產，區內足球場舉辦業餘聯賽，球員和觀賽民眾乘船前往球場。路透社

墨西哥城希科火山（Xico volcano）鄰近也有足球場，這座火山的凝灰岩環（Tuff Ring）直徑約1公里，形成幾乎完美圓形，宛如肚臍眼，當地人將它稱為「世界肚臍（navel of the world）」。

墨西哥城郊外一處鄰近希科火山（Xico volcano）地足球場。當地人將希科火山的圓形凝灰岩環稱為「世界肚臍」。 路透社

希科火山口的底部原沉於查爾科湖（Lake Chalco）水下，底部在16世紀至17世紀排乾，肥沃的土壤是農用沃土，火山口內當然也有足球場。

墨西哥托魯卡一處大學足球場，球場旁的壁畫為知名藝術家弗洛雷斯（Leopoldo Flores Valdes）作品。路透社

墨西哥城曾於1970年、1986年主辦世界盃，今年它成為全球首個3度主辦世界盃的城市，全國足球魂也隨之大爆發。在巍峨壯麗球場舉辦著全球直播的國際賽同時，無數夢想成為「梅西」的年輕人在社區邊緣、高山水邊、高架橋下，那些泥濘破爛、塵土飛揚、充斥車聲喇叭聲的球場中繼續揮汗築夢。

墨西哥一男童在足球場上，將足球塞進衣服裡吃著點心。路透社

墨西哥城附近的埃卡提佩市，一座足球場旁停有一架飛機殘骸。路透社

墨西哥城南部霍奇米爾科地區，為聯合國教科文組織世界遺產，此為墨西哥城少數天然草皮球場，民眾得搭傳統平底船前往。路透社

墨西哥城南部受保護的霍奇米爾科地區，為聯合國教科文組織世界遺產，區內足球場正舉辦業餘聯賽。路透社

墨西哥14歲少年瓜達盧佩熱愛足球，親友叫他「梅西」。路透社

墨西哥城附近、鄰近特奧蒂瓦坎金字塔，熱氣球飄於一座足球場上空。路透社

墨西哥城住宅區內一彩繪足球場。路透社

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