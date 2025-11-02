眾能創新協會關懷獨居長輩 新北嬤首度過生日綻放笑顏

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市眾能創新協會訪視關懷泰山區獨居長輩，1位住在泰山區的老婦江紹琴，患有梅尼爾氏症，日前適逢生日，新北市眾能創新協會帶蛋糕為她慶生，江紹琴慨歎此生第1次過生日，感動得又笑又淚。協會理事長黃芯愉致贈生日紅包，並叮嚀江紹琴起落床時動作要緩慢，同時要使用助行器，避免跌倒。

黃芯愉表示，眾能創新協會向社會局申請「獨老五福樂活計畫」，針對泰山地區的弱勢獨居長輩關懷訪視，這次為江紹琴、許蔡勸2位老婦慶生。

市府社會局指出，江紹琴小時候住在苗栗後龍，她說當時家裡有許多田園，人丁旺盛，最多有41個人一起吃飯，但政府實施耕者有其田政策之後，許多土地被放領，家道中落，老公往生後，僅女兒陪伴，但女兒罹患僵直性脊椎炎，自顧不暇，無力照顧她；許蔡勸身體猶健，能種菜、種花，做米食粿仔等。

黃芯愉說，協會志工1週前才在泰山奇蹟之家日照中心一起做油飯，她也和志工送油飯來給江紹琴吃，沒想到幾天不見，江紹琴竟跌倒3次，她叮嚀一定要拄用助行器，以防止再次跌倒，並額外向輔具中心申請輕便的4腳拐杖放在床頭邊備用。

社會局長李美珍表示，新北市列冊關懷的獨居長輩有9062人，市府為加強照顧，推動「獨老五福樂活計畫」，以營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等5大面向來關懷長輩，並補助眾能創新協會、心藝關懷協會、弘道老人福利基金會等37個單位，定期訪視關懷獨居長輩。

