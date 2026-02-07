眾議院大選前夕談移民政策 高市早苗強硬表態「讓日本更加安全」

日本眾議院大選8日即將登場。日相高市早苗今天(7日)在投票前夕向選民發表演說，進行選前最後衝刺，並承諾將透過更嚴格的移民審查等措施，讓日本「更加繁榮與安全」。

民調顯示，由高市所屬自民黨領導的執政聯盟，有望在本次眾議院選舉中大勝，拿下三分之二席次。

現年64歲的高市在東京一場吸引數千人參與的造勢活動中表示：「按下成長按鈕，是高市內閣的責任。日本將變得越來越繁榮、越來越安全。」

她說：「這是我們希望，把人們對當前生活與未來的焦慮，轉化為希望的一年。」

廣告 廣告

立場強硬保守、年輕時曾擔任重金屬樂團鼓手、並推崇英國前首相柴契爾的高市，於去年10月成為日本5年來的第五位首相。

在她上任前，自民黨接連在選舉中遭遇挫敗，在參眾兩院都失去多數優勢。

在一般民眾、尤其是年輕族群之中，高市的支持度居高不下，甚至成為某種時尚指標，高市在社群媒體上尤其人氣十足。

高市對移民議題的強硬言論，似乎暫時抑制了主打「日本優先」的民粹政黨參政黨(Sanseito)快速竄升的氣勢；該黨去年在參議院選舉中的表現亮眼。

高市今天表示，移民審查「已經趨嚴，以防恐怖分子與產業間諜輕易入境」。她說：「我們必須確實查核(外國人)是否繳稅、是否繳交健保保費。」

她並補充，希望打造一個「無論住在哪裡，都能安心生活、獲得所需醫療與福利、接受高品質教育，並且有正當工作與就業機會的日本」。

但她也強調：「要做到這一點，就必須讓經濟更強。醫療需要錢，福利需要錢，教育也需要投資，因此我們必須建立強健的經濟。」

選前民調顯示，自民黨可望輕鬆拿下超過233席，重新取得單獨過半。若加上自民黨的執政夥伴日本維新會(Japan Innovation Party, JIP)，高市的執政陣營甚至可能取得眾院三分之二席次。