眾議院改選前 高市早苗再提「台灣有事」論

日本首相高市早苗出席競選活動與民眾互動。(高市早苗X)

日本眾議院大選進入關鍵衝刺，日本首相高市早苗日前在《朝日電視台》舉辦的黨魁辯論會中，再度針對敏感的「台灣有事」議題發表強硬立場。





高市強調，一旦台灣發生緊急事態，日本必須前往營救在台的日、美公民；若在行動中日本選擇袖手旁觀，將導致日美同盟全面瓦解。





高市早苗在節目中直言，台灣與日本最近處僅距離約 110 公里，相當於東京到熱海的距離。她明確指出，當台灣發生事態時，必定涉及大規模撤僑行動，若美軍在共同救援行動中遭受攻擊，而日本自衛隊卻選擇逃避或毫無作為，日美安全同盟將面臨崩解危機。此番言論被解讀為高市再度將「台灣有事」與行使集體自衛權的「存立危機事態」進行具體連結。

高市的立場持續引發北京方面強烈不滿。自 2025 年 11 月她首度提出「台灣有事」可能構成存立危機事態以來，中國已祭出停止進口日本水產品、發布旅遊警示等經濟與外交報復措施。





儘管面臨中方壓力與國內在野黨「將日本捲入戰爭風險」的強烈質疑，高市早苗仍拒絕撤回言論，重申這是維護日本國民安全與日美同盟所必需的危機意識。隨著 2 月 8 日投開票日逼近，高市的國防與對中論述預料將成為選戰後期的核心攻防焦點，為選後的日中關係增添更多不確定因素。



