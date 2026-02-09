眾議院改選自民黨橫掃316席狂勝 陳冠廷揭日本安保路線轉向牽動台海新局

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院改選中大勝，民進黨立委陳冠廷分析，日本安保政策轉向對台海與台日關係具關鍵影響。（圖／周志龍攝）

日本眾議院選舉結果今（9）日出爐，首相高市早苗所領軍的自由民主黨，取得超過三分之二席次，確定延續執政。對此，民進黨立委陳冠廷表示，這次選舉結果不僅反映日本民意的選擇，更象徵日本安保政策正式從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，特別是在「台灣有事」議題上，已具備法律操作性的政策框架，對台海安全與台日關係發展具有深遠影響。

本次日本眾議院改選共計465席，包括289席單一選區與176席比例代表。由高市早苗領軍的自民黨在選舉中大獲全勝，最終單獨拿下316席，不僅跨越法定三分之二門檻，更創下戰後單一政黨最高議席紀錄。此次選舉更是出現罕見情況，由於自民黨在比例代表區因得票過多，導致預先登載的比例名單候選人數不足，原可分配的81席最終僅67人當選，另有13席依規定轉讓給同選區得票次高的其他政黨。

廣告 廣告

陳冠廷指出，高市早苗就任以來，已將「台灣有事即日本有事」從政治修辭，推進為具備法律操作性的政策框架，這是日本戰後安全政策的重大轉折。他分析，高市早苗在國會答辯中，明確將中國對台海的封鎖行動定義為日本的「存亡危機事態」，是現任首相首次在正式場合，將台灣情境直接連結至集體自衛權的行使。他表示，「這代表日本對台海安全的承諾，已從戰略模糊走向戰略清晰，台灣必須正視這項變化所帶來的深遠意義。」

他進一步指出，高市內閣選擇與主張修憲及強化國防的日本維新會結盟，取代過去傾向和平主義路線的公明黨，執政聯盟的結構性轉變意味著日本未來的安保決策將更具效率與執行力。自民黨在本次大選取得穩定多數，將使高市內閣在推動國防預算提升至GDP2%、部署長程反擊能力、強化西南諸島防衛等政策上獲得更充分的政治授權，「這對台灣周邊的安全環境而言，是正面且具建設性的發展」。

在經濟安保面向，陳冠廷強調，台日半導體供應鏈合作的戰略重要性。他指出，台積電在熊本升級量產3奈米先進製程，顯示台日雙方正將半導體合作從單純的商業投資提升為國家安全層級的戰略布局，「台灣的半導體實力與日本的產業韌性相互結合，形成的經濟安全網路，是雙方在面對地緣風險時最重要的共同資產」。

陳冠廷也提及，他在高市內閣成立後率民進黨青年局訪問日本時便已強調，台灣與日本共享的是民主價值，也是共同的未來願景。如今日本大選結果進一步確認了高市路線獲得民意支持，台灣應從情報交流、海巡合作、無人機供應鏈、民防韌性等具體面向，積極與日方推進實質合作，「台日關係已進入命運共同體的新階段，台灣要展現足夠的能力與準備，才能承接這個歷史性的機遇」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」